10 січня стало відомо, що канцлер ФРН Олаф Шольц не хоче підтримати новий великий пакет військової допомоги для України. У його партії нарешті пояснили, що відбувається.

У СДПН налаштовані категорично

З заявою з цього приводу виступив очільник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх.

За словами останнього, він, Олаф Шольц та члени СДПН не підтримують пропозицію про новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони ФРН.

Як зазначив Мютценіх, міністр оборони Борис Пісторіус ще 9 січня заявив про масштабні постачання зброї в Україну, які були заплановані в попередньому бюджеті.

Виділення додаткових бюджетних коштів через парламент незадовго до виборів до Бундестагу, щоб поставити майбутній уряд перед доконаним фактом — це не відповідає нашій демократії і навряд чи може бути виправдано з юридичної та політичної точок зору, — заявив член команди Олафа Шольца. Поширити

Чому Шольц не ухвалює важливого рішення щодо України

Згідно з даними ЗМІ, у січні 2025 робота над підготовкою пакету допомоги зупинилася, оскільки Олафу Шольцу ця ідея не сподобалася.

Одна з головних причин того, що канцлер не підтримує вказану ініціативу полягає в тому, що наразі він нібито не бачать критичної необхідності у цьому пакеті.

Як вважає Олаф Шольц, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час.

Що важливо розуміти, попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу.