Чому Шольц заблокував масштабну допомогу Україні — відповідь СДПН

10 січня стало відомо, що канцлер ФРН Олаф Шольц не хоче підтримати новий великий пакет військової допомоги для України. У його партії нарешті пояснили, що відбувається.
Головні тези:
- У команді Шольца вважають, що наразі вже наданої допомоги для України буде достатньо.
- Офіційний Берлін передбачає виділення 4 млрд євро на військову допомогу Україні в 2025 році, а також можливість використання кредиту на 50 млрд доларів від G7.
- Шольц боїться реакції виборців, якщо підтримує новий пакет допомоги для ЗСУ.
У СДПН налаштовані категорично
З заявою з цього приводу виступив очільник парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Рольф Мютценіх.
За словами останнього, він, Олаф Шольц та члени СДПН не підтримують пропозицію про новий великий пакет військової допомоги Україні, який пропонують МЗС та Міноборони ФРН.
Як зазначив Мютценіх, міністр оборони Борис Пісторіус ще 9 січня заявив про масштабні постачання зброї в Україну, які були заплановані в попередньому бюджеті.
Чому Шольц не ухвалює важливого рішення щодо України
Згідно з даними ЗМІ, у січні 2025 робота над підготовкою пакету допомоги зупинилася, оскільки Олафу Шольцу ця ідея не сподобалася.
Одна з головних причин того, що канцлер не підтримує вказану ініціативу полягає в тому, що наразі він нібито не бачать критичної необхідності у цьому пакеті.
Як вважає Олаф Шольц, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час.
Що важливо розуміти, попередній бюджет на 2025 рік передбачає 4 млрд євро на військову допомогу.
Також офіційний Берлін розраховує, що Україна зможе використовувати кредит на 50 млрд доларів від G7, який фінансують з використанням доходів від заморожених російських активів.
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