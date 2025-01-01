Німеччина заборонила в’їзд 9 топчиновникам Грузії через розгін протестів

ФРН заборонила в’їзд 9 представникам грузинської чинної влади через їх дії з придушення мирних протестів.

У Німеччині наклали санкції на 9 грузинських топчиновників

Про це повідомляє МЗС ФРН у соцмережі Х.

Заборонили в'їзд 9 особам, які несуть основну відповідальність за насильство проти протестувальників і опозиціонерів у Грузії. Право на мирний протест є одним із універсальних прав людини, захист цього права є нашим обов’язком.

Für 9 Hauptverantwortliche für die Gewalt gegen Protestierende und Oppositionelle in #Georgien hat 🇩🇪 heute Einreisesperren erlassen. Das Recht friedlich zu protestieren ist eines der universellen Menschenrechte - es zu schützen ist unsere Verantwortung. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 31, 2024

Напередодні Нового року дипломатичні відомства 3 держав Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції - виступили зі спільною заявою, в якій висловили серйозне занепокоєння політичною кризою, яка вибухнула в Грузії після парламентських виборів 26 жовтня та рішення «Грузинської мрії» заморозити процес вступу до ЄС, поклавши відповідальність за це на правлячу партію Грузії.

МЗС нагадали, що неодноразово закликали владу Грузії змінити курс і повернутися до інтеграції в ЄС, дотримуючись європейських норм і цінностей і впроваджуючи реформи. Міністри рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, ЗМІ та лідерів і погрози на адресу політичних діячів. Поширити

Політичний курс на репресії та відступ від демократії у відповідь призвів до погіршення відносин на європейському та національному рівнях і скорочення допомоги названих держав і їх співпраці з владою Грузії. У заяві очільники МЗС попередили, що будуть виконувати рішення ЄС щодо скасування безвізового режиму для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії та розглянуть додаткові заходи на рівні ЄС і національному рівні.

Що відомо про підписані проросійським Кавелашвілі закони

Одразу після інавгурації 29 грудня президент Грузії Михаїл Кавелашвілі підписав закони, ухвалені парламентом Грузії у третьому читанні 13 грудня.

Ці закони правозахисники називають «репресивними», «обмежувальними» та «недемократичними».

Серед підписаних законів: