Німеччина заборонила в’їзд 9 топчиновникам Грузії через розгін протестів
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина заборонила в’їзд 9 топчиновникам Грузії через розгін протестів

Німеччина
Джерело:  online.ua

ФРН заборонила в’їзд 9 представникам грузинської чинної влади через їх дії з придушення мирних протестів.

Головні тези:

  • Німеччина заборонила в’їзд 9 представникам грузинської чинної влади, відповідальним за насильство проти протестувальників та опозиціонерів.
  • Дипломатичні відомства країн Веймарського трикутника відзначили серйозне занепокоєння політичною кризою в Грузії після парламентських виборів.
  • Політичний курс Грузії на репресії та відмову від інтеграції в ЄС спричинив погіршення відносин з європейськими партнерами та скорочення допомоги.

У Німеччині наклали санкції на 9 грузинських топчиновників

Про це повідомляє МЗС ФРН у соцмережі Х.

Заборонили в'їзд 9 особам, які несуть основну відповідальність за насильство проти протестувальників і опозиціонерів у Грузії. Право на мирний протест є одним із універсальних прав людини, захист цього права є нашим обов’язком.

Напередодні Нового року дипломатичні відомства 3 держав Веймарського трикутника – Німеччини, Польщі та Франції - виступили зі спільною заявою, в якій висловили серйозне занепокоєння політичною кризою, яка вибухнула в Грузії після парламентських виборів 26 жовтня та рішення «Грузинської мрії» заморозити процес вступу до ЄС, поклавши відповідальність за це на правлячу партію Грузії.

МЗС нагадали, що неодноразово закликали владу Грузії змінити курс і повернутися до інтеграції в ЄС, дотримуючись європейських норм і цінностей і впроваджуючи реформи. Міністри рішуче засудили насильство проти мирних протестувальників, ЗМІ та лідерів і погрози на адресу політичних діячів.

Політичний курс на репресії та відступ від демократії у відповідь призвів до погіршення відносин на європейському та національному рівнях і скорочення допомоги названих держав і їх співпраці з владою Грузії. У заяві очільники МЗС попередили, що будуть виконувати рішення ЄС щодо скасування безвізового режиму для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії та розглянуть додаткові заходи на рівні ЄС і національному рівні.

Що відомо про підписані проросійським Кавелашвілі закони

Одразу після інавгурації 29 грудня президент Грузії Михаїл Кавелашвілі підписав закони, ухвалені парламентом Грузії у третьому читанні 13 грудня.

Ці закони правозахисники називають «репресивними», «обмежувальними» та «недемократичними».

Серед підписаних законів:

  • Зміни до КУпАП: заборона закривати обличчя, використання піротехніки на протестах, нові обмеження;

  • Зміни до Кримінального кодексу: регулювання зберігання та використання піротехніки;

  • Поправки до закону про збори та демонстрації;

  • Закон про міліцію: спрощення працевлаштування в МВС для певних категорій працівників;

  • Зміни до закону про державну охорону: Саломе Зурабішвілі більше не матиме держохорони;

  • Поправки до виборчого кодексу: збільшення частки мажоритарного елементу на місцевих виборах;

  • Зміни до закону про державну службу: полегшення звільнення за політичними мотивами, на думку правозахисників.

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