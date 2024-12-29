У Грузії почали затримувати мітингувальників після інавгурації Кавелашвілі — відео

У Грузії силовики почали затримувати протестувальників біля будівлі парламенту. Акція спрямована проти вступу Михаїла Кавелашвілі на посаду президента.

У Грузії силовики почали знову затримувати протестувальників

Як повідомляється, правоохоронці у Тбілісі отримали наказ затримувати учасників акції на проспекті Руставелі, мотивуючи це тим, що мітингувальники нібито блокують рух транспорту.

За даними місцевих джерел, затримано щонайменше чотирьох осіб.

На опублікованих у мережі відео видно, як протестувальники намагаються звільнити своїх затриманих соратників. Унаслідок сутичок між учасниками акції та правоохоронцями є постраждалі.

29 грудня, вдень [14:14] співробітники Міністерства внутрішніх справ застосовували насильницькі методи для затримання учасників мирної акції протесту, серед яких були і жінки. Під час затримання спостерігалися дії, такі як тягання за волосся та волочіння людей по землі. Подібні дії порушують право на мирні збори та свободу вираження поглядів, не відповідають правовим нормам і є продовженням репресій, які продовжуються протягом останнього місяця, — повідомили в Асоціації молодих юристів GYLA. Поширити

Міністерство внутрішніх справ Грузії поки не надало офіційних коментарів щодо затримань.

Зурабішвілі добровільно залишила посаду

Саломе Зурабішвілі вийшла до учасників акції протесту біля президентського палацу Орбеліані та звернулася до них із промовою.

Шість років тому я склала присягу на Конституції, але ще більше у вірності країні та вам. Я залишаю палац, але залишаюся з вами. Я забираю із собою легітимність, прапор і вашу довіру, — заявила Саломе Зурабішвілі. Поширити

Зурабішвілі також назвала інавгурацію нового президента Михаїла Кавелашвілі "пародією".

Натомість у парламенті Грузії відбулася церемонія складання присяги Михаїлом Кавелашвілі, якого обрала виборча колегія. На інавгурацію не були запрошені представники країн Європи та США.

Відповідно до Конституції, повноваження Зурабішвілі припинилися після складання присяги новим президентом. Однак сама Зурабішвілі та опозиційні політики не визнають легітимність Кавелашвілі.

Грузинська опозиція заявила, що готова фізично захищати Зурабішвілі в резиденції на Атонелі. Своєю чергою, представники керівної партії "Грузинська мрія" пригрозили їй ув’язненням у разі відмови залишити посаду або спроби розпустити парламент.