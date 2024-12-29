У Грузії почали затримувати мітингувальників після інавгурації Кавелашвілі — відео

У Грузії силовики почали затримувати протестувальників біля будівлі парламенту. Акція спрямована проти вступу Михаїла Кавелашвілі на посаду президента.
Головні тези:
- Силовики в Грузії почали затримувати протестувальників після інавгурації Михаїла Кавелашвілі на посаду президента.
- Дії правоохоронців, які використовують насильницькі методи під час затримання учасників мирних акцій, порушують права людей на мирні збори та свободу вираження поглядів.
- Опозиція у Грузії не визнає легітимність президента Кавелашвілі та виражає готовність фізично захищати попереднього президента Зурабішвілі.
- Представники керівної партії у Грузії грозять ув’язненням Зурабішвілі у разі відмови залишити посаду або спроби розпустити парламент.
- Після церемонії складання присяги Кавелашвілі в парламенті не були запрошені представники країн Європи та США, що стало причиною критики з боку опозиції та громадськості.
У Грузії силовики почали знову затримувати протестувальників
Як повідомляється, правоохоронці у Тбілісі отримали наказ затримувати учасників акції на проспекті Руставелі, мотивуючи це тим, що мітингувальники нібито блокують рух транспорту.
За даними місцевих джерел, затримано щонайменше чотирьох осіб.
На опублікованих у мережі відео видно, як протестувальники намагаються звільнити своїх затриманих соратників. Унаслідок сутичок між учасниками акції та правоохоронцями є постраждалі.
Міністерство внутрішніх справ Грузії поки не надало офіційних коментарів щодо затримань.
Зурабішвілі добровільно залишила посаду
Саломе Зурабішвілі вийшла до учасників акції протесту біля президентського палацу Орбеліані та звернулася до них із промовою.
Зурабішвілі також назвала інавгурацію нового президента Михаїла Кавелашвілі "пародією".
Натомість у парламенті Грузії відбулася церемонія складання присяги Михаїлом Кавелашвілі, якого обрала виборча колегія. На інавгурацію не були запрошені представники країн Європи та США.
Відповідно до Конституції, повноваження Зурабішвілі припинилися після складання присяги новим президентом. Однак сама Зурабішвілі та опозиційні політики не визнають легітимність Кавелашвілі.
Грузинська опозиція заявила, що готова фізично захищати Зурабішвілі в резиденції на Атонелі. Своєю чергою, представники керівної партії "Грузинська мрія" пригрозили їй ув’язненням у разі відмови залишити посаду або спроби розпустити парламент.
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