28 грудня у різних куточках Грузії відбувається масштабна антиурядова акція протесту "Ланцюг єдності". Вона є наслідком рішення грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе, який припинив євроінтеграцію до 2028 року.

Грузини продовжують боротися за своє європейське майбутнє

Як повідомляють місцеві ЗМІ, "Ланцюг єдності" вишикувався в усіх великих містах.

Варто зазначити, що один з найпротяжніших — у Тбілісі: він з'єднує праву і ліву набережні та сім мостів столиці: Метехський, Міст Миру, Бараташвілі, Саарбрюкенський, Галактіона Табідзе, цариці Тамар і Вахушті Багратіоні.

Учасниками акції також стали опозиційні партії країни, а також студенти, НУО, бізнесмени, представники сфери культури.

Окрім того, вказано, що до протесту долучилися президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, депутат від європарламенту Міхал Ваврікевич від Польщі та литовський депутат Партії свободи Дайнюс Жалімас Дайнюс Жалімас, які прибули до Тбілісі.

Ідентичні акції відбуваються в 40 містах Європи і США.

США оголосили санкції проти грузинського олігарха Іванішвілі

27 грудня офіційний Вашингтон вирішив запровадити санкції проти Бідзіни Григоріса Дзе Іванішвілі, засновника та голови панівної партії Грузії "Грузинська мрія".

США визнали його персоною нон грата "за підрив демократичного та євроатлантичного майбутнього Грузії на користь Російської Федерації".

Дії Іванішвілі та "Грузинської мрії" підірвали демократичні інститути, уможливили порушення прав людини та обмежили реалізацію основоположних свобод у Грузії. Крім того, вони підірвали євроатлантичне майбутнє Грузії — майбутнє, якого прагне переважна більшість грузинського народу і яке передбачене грузинською конституцією. Поширити

Що важливо розуміти, в результаті Грузія стала вразливою перед Росією, яка продовжує окупувати понад 20% грузинської території.