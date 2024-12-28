В Грузии началась новая масштабная акция протеста — видео

28 декабря в разных уголках Грузии проходит масштабная антиправительственная акция протеста "Цепь единства". Она является следствием решения грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, который заблокировал евроинтеграцию до 2028 года.
Главные тезисы
- Масштабная антиправительственная акция протеста "Цепь единства" в Грузии началась на фоне отказа от евроинтеграции.
- Действия олигарха Иванишвили и партии "Грузинская мечта" взорвали демократические институты, нарушили права человека и ограничили свободу в стране.
Грузины продолжают бороться за свое европейское будущее
Как сообщают местные СМИ, "Цепь единства" выстроилась во всех крупных городах.
Стоит отметить, что один из самых протяженных в Тбилиси: он соединяет правую и левую набережные и семь мостов столицы: Метехский, Мост Мира, Бараташвили, Саарбрюкенский, Галактиона Табидзе, царицы Тамар и Вахушти Багратиони.
Участниками акции стали оппозиционные партии страны, а также студенты, НПО, бизнесмены, представители сферы культуры.
Кроме того, указано, что к протесту присоединились президент Грузии Саломе Зурабишвили, депутат от европарламента Михал Ваврикевич, литовский депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас Дайнюс Жалимас, прибывшие в Тбилиси.
Идентичные акции проходят в 40 городах Европы и США.
США объявили санкции против грузинского олигарха Иванишвили
27 декабря официальный Вашингтон решил ввести санкции против Бидзины Григориса Дзе Иванишвили, основателя и главы господствующей партии Грузии "Грузинская мечта".
США признали его персоной нон грата "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".
Что важно понимать, в результате Грузия оказалась уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% грузинской территории.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-