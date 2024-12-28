В Грузии началась новая масштабная акция протеста — видео

28 декабря в разных уголках Грузии проходит масштабная антиправительственная акция протеста "Цепь единства". Она является следствием решения грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, который заблокировал евроинтеграцию до 2028 года.

Грузины продолжают бороться за свое европейское будущее

Как сообщают местные СМИ, "Цепь единства" выстроилась во всех крупных городах.

Стоит отметить, что один из самых протяженных в Тбилиси: он соединяет правую и левую набережные и семь мостов столицы: Метехский, Мост Мира, Бараташвили, Саарбрюкенский, Галактиона Табидзе, царицы Тамар и Вахушти Багратиони.

Участниками акции стали оппозиционные партии страны, а также студенты, НПО, бизнесмены, представители сферы культуры.

Кроме того, указано, что к протесту присоединились президент Грузии Саломе Зурабишвили, депутат от европарламента Михал Ваврикевич, литовский депутат Партии свободы Дайнюс Жалимас Дайнюс Жалимас, прибывшие в Тбилиси.

Идентичные акции проходят в 40 городах Европы и США.

США объявили санкции против грузинского олигарха Иванишвили

27 декабря официальный Вашингтон решил ввести санкции против Бидзины Григориса Дзе Иванишвили, основателя и главы господствующей партии Грузии "Грузинская мечта".

США признали его персоной нон грата "за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации".

Действия Иванишвили и "Грузинской мечты" взорвали демократические институты, сделали возможным нарушение прав человека и ограничили реализацию основных свобод в Грузии. Кроме того, они подорвали евроатлантическое будущее Грузии — будущее, к которому стремится подавляющее большинство грузинского народа и предусмотрено грузинской конституцией. Поделиться

Что важно понимать, в результате Грузия оказалась уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% грузинской территории.