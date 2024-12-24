Грузия не получит более 230 млн евро от Германии — какова причина

24 декабря посол Германии в Тбилиси Петер Фишер заявил, что страна приостанавливает финансирование проектов для Грузии на сумму 237 млн евро из-за пророссийских взглядов грузинских властей.
Главные тезисы
- Приостановка финансирования проектов в Грузии Германией связана с пророссийскими взглядами грузинских властей и отходом от курса на евроинтеграцию.
- Поддержка гражданского общества и верховенство права в Грузии продолжаются.
- Остановка финансирования касается проектов с участием зеленого водорода, энергетической и водной инфраструктуры в Батуми.
ФРГ прекращает финансирование ряда проектов в Грузии
Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Дипломат отметил, что министерство экономического сотрудничества и развития Германии, возглавляемое министеркой Свеньей Шульце, принимает такие меры в связи с уходом Грузии от курса на евроинтеграцию и подавление протестов.
🇩🇪 — with regret — stopped projects with 🇬🇪 state worth €237 million. @SvenjaSchulze68 @BMZ_Bund reacts to 🇬🇪 leaving EU path & crackdown on protests. We stopped finance of green hydrogen, energy grid, water infrastructure Batumi. Support for civil society & rule of law stays. pic.twitter.com/6h130XqtBZ— Peter Fischer (@Diplo_Peter) December 23, 2024
Фишер уточнил, что финансирование остановлено для проектов, связанных с зеленым водородом, энергетической инфраструктурой и водной инфраструктурой в Батуми.
США наложили санкции на двух грузинских топ-чиновников
Об этом сообщили в Министерстве финансов и Государственном департаменте США.
Под санкции США оказались министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.
Санкции ввели в соответствии с Актом Магнитским, который предусматривает ограничение за нарушение прав человека.
Там также объявили о дополнительных визовых ограничениях для грузинских граждан и членов их семей, в том числе сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также местных чиновников.
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