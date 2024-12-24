Грузия не получит более 230 млн евро от Германии — какова причина
Категория
Экономика
Дата публикации

Грузия не получит более 230 млн евро от Германии — какова причина

Германия
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Источник:  online.ua

24 декабря посол Германии в Тбилиси Петер Фишер заявил, что страна приостанавливает финансирование проектов для Грузии на сумму 237 млн евро из-за пророссийских взглядов грузинских властей.

Главные тезисы

  • Приостановка финансирования проектов в Грузии Германией связана с пророссийскими взглядами грузинских властей и отходом от курса на евроинтеграцию.
  • Поддержка гражданского общества и верховенство права в Грузии продолжаются.
  • Остановка финансирования касается проектов с участием зеленого водорода, энергетической и водной инфраструктуры в Батуми.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Дипломат отметил, что министерство экономического сотрудничества и развития Германии, возглавляемое министеркой Свеньей Шульце, принимает такие меры в связи с уходом Грузии от курса на евроинтеграцию и подавление протестов.

Фишер уточнил, что финансирование остановлено для проектов, связанных с зеленым водородом, энергетической инфраструктурой и водной инфраструктурой в Батуми.

Поддержка гражданского общества и верховенства права продолжается, уточнил Фишер.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов и Государственном департаменте США.

Под санкции США оказались министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.

Санкции ввели в соответствии с Актом Магнитским, который предусматривает ограничение за нарушение прав человека.

Министерство внутренних дел Грузии ответственно за жестокие и насильственные репрессии против представителей СМИ, оппозиции и протестующих, в частности, во время демонстраций в течение 2024 года.

Там также объявили о дополнительных визовых ограничениях для грузинских граждан и членов их семей, в том числе сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также местных чиновников.

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