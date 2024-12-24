Грузия не получит более 230 млн евро от Германии — какова причина

24 декабря посол Германии в Тбилиси Петер Фишер заявил, что страна приостанавливает финансирование проектов для Грузии на сумму 237 млн евро из-за пророссийских взглядов грузинских властей.

ФРГ прекращает финансирование ряда проектов в Грузии

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Дипломат отметил, что министерство экономического сотрудничества и развития Германии, возглавляемое министеркой Свеньей Шульце, принимает такие меры в связи с уходом Грузии от курса на евроинтеграцию и подавление протестов.

🇩🇪 — with regret — stopped projects with 🇬🇪 state worth €237 million. @SvenjaSchulze68 @BMZ_Bund reacts to 🇬🇪 leaving EU path & crackdown on protests. We stopped finance of green hydrogen, energy grid, water infrastructure Batumi. Support for civil society & rule of law stays. pic.twitter.com/6h130XqtBZ — Peter Fischer (@Diplo_Peter) December 23, 2024

Фишер уточнил, что финансирование остановлено для проектов, связанных с зеленым водородом, энергетической инфраструктурой и водной инфраструктурой в Батуми.

Поддержка гражданского общества и верховенства права продолжается, уточнил Фишер. Поделиться

США наложили санкции на двух грузинских топ-чиновников

Об этом сообщили в Министерстве финансов и Государственном департаменте США.

Под санкции США оказались министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.

Санкции ввели в соответствии с Актом Магнитским, который предусматривает ограничение за нарушение прав человека.

Министерство внутренних дел Грузии ответственно за жестокие и насильственные репрессии против представителей СМИ, оппозиции и протестующих, в частности, во время демонстраций в течение 2024 года. Поделиться

Там также объявили о дополнительных визовых ограничениях для грузинских граждан и членов их семей, в том числе сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также местных чиновников.