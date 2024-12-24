Грузія не отримає понад 230 млн євро від Німеччини — яка причина

24 грудня посол Німеччини у Тбілісі Петер Фішер заявив, що країна призупиняє фінансування проєктів для Грузії на суму 237 млн євро через проросійські погляди грузинської влади.

ФРН припиняє фінансування низки проєктів у Грузії

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Дипломат зазначив, що міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, очолюване міністеркою Свеньєю Шульце, вживає таких заходів у зв'язку з відходом Грузії від курсу на євроінтеграцію та придушування протестів.

🇩🇪 — with regret — stopped projects with 🇬🇪 state worth €237 million. @SvenjaSchulze68 @BMZ_Bund reacts to 🇬🇪 leaving EU path & crackdown on protests. We stopped finance of green hydrogen, energy grid, water infrastructure Batumi. Support for civil society & rule of law stays. pic.twitter.com/6h130XqtBZ — Peter Fischer (@Diplo_Peter) December 23, 2024

Фішер уточнив, що фінансування було зупинено для проєктів, пов’язаних із зеленим воднем, енергетичною інфраструктурою та водною інфраструктурою в Батумі.

Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває, — уточнив Фішер. Поширити

США наклали санкції на двох грузинських топчиновників

Про це повідомили Міністерство фінансів і Державний департамент США.

Під санкції США потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спеціальних завдань МВС Мірза Кезевадзе.

Санкції запровадили відповідно до Акта Магнітського, який передбачає обмеження за порушення прав людини.

Міністерство внутрішніх справ Грузії відповідальне за жорстокі та насильницькі репресії проти представників ЗМІ, опозиції та протестувальників, зокрема під час демонстрацій протягом 2024 року. Поширити

Там також оголосили про додаткові візові обмеження для грузинських громадян та членів їхніх сімей, зокрема співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також місцевих посадовців.