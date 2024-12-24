Грузія не отримає понад 230 млн євро від Німеччини — яка причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

Грузія не отримає понад 230 млн євро від Німеччини — яка причина

Німеччина
Джерело:  online.ua

24 грудня посол Німеччини у Тбілісі Петер Фішер заявив, що країна призупиняє фінансування проєктів для Грузії на суму 237 млн євро через проросійські погляди грузинської влади.

Головні тези:

  • Німеччина припинила фінансування проєктів для Грузії через проросійські погляди грузинської влади та відхід від курсу на євроінтеграцію.
  • ФРН зупинила фінансування проєктів у галузі зеленого водню, енергетичної та водної інфраструктури в Батумі.
  • Дії Німеччини є наслідком запровадження санкцій США проти міністра внутрішніх справ та іншого високопосадовця Грузії за порушення прав людини.
  • Міністерство внутрішніх справ Грузії відповідальне за жорстокі репресії проти представників ЗМІ, опозиції та протестувальників.
  • У силу санкцій США накладено додаткові візові обмеження для грузинських громадян та членів їхніх сімей, у тому числі місцевих посадовців та правоохоронців.

ФРН припиняє фінансування низки проєктів у Грузії

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Дипломат зазначив, що міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини, очолюване міністеркою Свеньєю Шульце, вживає таких заходів у зв'язку з відходом Грузії від курсу на євроінтеграцію та придушування протестів.

Фішер уточнив, що фінансування було зупинено для проєктів, пов’язаних із зеленим воднем, енергетичною інфраструктурою та водною інфраструктурою в Батумі.

Підтримка громадянського суспільства та верховенства права триває, — уточнив Фішер.

США наклали санкції на двох грузинських топчиновників

Про це повідомили Міністерство фінансів і Державний департамент США.

Під санкції США потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та заступник керівника департаменту спеціальних завдань МВС Мірза Кезевадзе.

Санкції запровадили відповідно до Акта Магнітського, який передбачає обмеження за порушення прав людини.

Міністерство внутрішніх справ Грузії відповідальне за жорстокі та насильницькі репресії проти представників ЗМІ, опозиції та протестувальників, зокрема під час демонстрацій протягом 2024 року.

Там також оголосили про додаткові візові обмеження для грузинських громадян та членів їхніх сімей, зокрема співробітників правоохоронних органів та служб безпеки, а також місцевих посадовців.

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