В Грузии начали задерживать митингующих после инаугурации Кавелашвили — видео

В Грузии силовики начали задерживать протестующих у здания парламента. Акция направлена против вступления Михаила Кавелашвили в президенты.
Главные тезисы
- Силовики в Грузии начали задерживать протестующих после инаугурации Михаила Кавелашвили на пост президента.
- Действия правоохранителей, использующих насильственные методы при задержании участников мирных акций, нарушают права людей на мирное собрание и свободу выражения мнений.
- Оппозиция в Грузии не признает легитимность президента Кавелашвили и выражает готовность физически защищать предыдущего президента Зурабишвили.
- Представители правящей партии в Грузии угрожают заключением Зурабишвили в случае отказа покинуть пост или попытки распустить парламент.
- После церемонии принесения присяги Кавелашвили в парламенте не были приглашены представители стран Европы и США, что стало причиной критики со стороны оппозиции и общественности.
В Грузии силовики начали снова задерживать протестующих
Как сообщается, правоохранители в Тбилиси получили приказ задерживать участников акции по проспекту Руставели, мотивируя это тем, что митингующие якобы блокируют движение транспорта.
По данным местных источников, задержаны по меньшей мере четыре человека.
На опубликованных в сети видео видно, как протестующие пытаются уволить своих задержанных соратников. В результате столкновений между участниками акции и правоохранителями есть пострадавшие.
Министерство внутренних дел Грузии пока не предоставило официальных комментариев по поводу задержаний.
Зурабишвили добровольно покинула должность
Саломе Зурабишвили вышла к участникам акции протеста возле президентского дворца Орбелиани и обратилась к ним с речью.
Зурабишвили также назвала инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили "пародией".
В парламенте Грузии состоялась церемония принесения присяги Михаилом Кавелашвили, которого избрала избирательная коллегия. На инаугурацию не приглашены представители стран Европы и США.
Согласно Конституции, полномочия Зурабишвили прекратились после принесения присяги новым президентом. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают легитимность Кавелашвили.
Грузинская оппозиция заявила, что готова физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонеле. В свою очередь представители руководящей партии "Грузинская мечта" пригрозили ей заключением в случае отказа покинуть пост или попытки распустить парламент.
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