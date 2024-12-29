В Грузии начали задерживать митингующих после инаугурации Кавелашвили — видео
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии начали задерживать митингующих после инаугурации Кавелашвили — видео

В Грузии начали задерживать митингующих после инаугурации Кавелашвили — видео
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Источник:  Эхо Кавказа

В Грузии силовики начали задерживать протестующих у здания парламента. Акция направлена против вступления Михаила Кавелашвили в президенты.

Главные тезисы

  • Силовики в Грузии начали задерживать протестующих после инаугурации Михаила Кавелашвили на пост президента.
  • Действия правоохранителей, использующих насильственные методы при задержании участников мирных акций, нарушают права людей на мирное собрание и свободу выражения мнений.
  • Оппозиция в Грузии не признает легитимность президента Кавелашвили и выражает готовность физически защищать предыдущего президента Зурабишвили.
  • Представители правящей партии в Грузии угрожают заключением Зурабишвили в случае отказа покинуть пост или попытки распустить парламент.
  • После церемонии принесения присяги Кавелашвили в парламенте не были приглашены представители стран Европы и США, что стало причиной критики со стороны оппозиции и общественности.

В Грузии силовики начали снова задерживать протестующих

Как сообщается, правоохранители в Тбилиси получили приказ задерживать участников акции по проспекту Руставели, мотивируя это тем, что митингующие якобы блокируют движение транспорта.

По данным местных источников, задержаны по меньшей мере четыре человека.

На опубликованных в сети видео видно, как протестующие пытаются уволить своих задержанных соратников. В результате столкновений между участниками акции и правоохранителями есть пострадавшие.

29 декабря, днем [14:14] сотрудники Министерства внутренних дел применяли насильственные методы для задержания участников мирной акции протеста, среди которых были и женщины. на мирные собрания и свободу выражения взглядов, не отвечают правовым нормам и являются продолжением репрессий, продолжающихся в течение последнего месяца, — сообщили в Ассоциации молодых юристов GYLA.

Министерство внутренних дел Грузии пока не предоставило официальных комментариев по поводу задержаний.

Зурабишвили добровольно покинула должность

Саломе Зурабишвили вышла к участникам акции протеста возле президентского дворца Орбелиани и обратилась к ним с речью.

Шесть лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше в верности стране и вам. Я покидаю дворец, но остаюсь с вами. Я уношу с собой легитимность, флаг и ваше доверие, — заявила Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили также назвала инаугурацию нового президента Михаила Кавелашвили "пародией".

В парламенте Грузии состоялась церемония принесения присяги Михаилом Кавелашвили, которого избрала избирательная коллегия. На инаугурацию не приглашены представители стран Европы и США.

Согласно Конституции, полномочия Зурабишвили прекратились после принесения присяги новым президентом. Однако сама Зурабишвили и оппозиционные политики не признают легитимность Кавелашвили.

Грузинская оппозиция заявила, что готова физически защищать Зурабишвили в резиденции на Атонеле. В свою очередь представители руководящей партии "Грузинская мечта" пригрозили ей заключением в случае отказа покинуть пост или попытки распустить парламент.

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