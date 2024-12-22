Пророссийский премьер Грузии пригрозил президентке Зурабишвили тюрьмой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президент Саломе Зурабишвили должен покинуть свой пост после завершения ее каденции. Он также намекнул на возможное заключение в случае неповиновения.
Главные тезисы
- Пророссийский премьер Кобахидзе грозит президентке Зурабишвили тюрьмой.
- Массовые протесты в разных регионах страны являются реакцией на решение остановить переговоры по вступлению в Евросоюз.
- Требования протестующих включают проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных во время акций более 30 человек.
- Описание акций и митингов в Грузии, в которых принимают участие жители разных регионов, от Аджарии и Сванетии до Месхетии и Картли.
Кобахидзе угрожает президентке Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Саломе Зурабишвили "осталось менее недели" в должности, поэтому премьер "порекомендовал" ей избегать встреч с оппозицией и удержаться от объявления новых парламентских выборов.
Кроме того, премьер пригрозил президентке последствиями, если она не будет соблюдать правила.
В Грузии продолжаются массовые протесты
В частности, в акциях будут участвовать жители разных регионов, таких как Аджария, Сванетия, Мегрелия, Месхетия и Картли, которые отдельными ходами пройдут до проспекта Руставели.
В 12:00 акция прошла у посольства США. Митингующие потребовали введения санкций против лидеров партии "Грузинская мечта". На этой неделе аналогичные митинги проводились у посольств европейских стран.
В 14:00 протестующие собирались в нескольких местах: возле Университетского кампуса Кахи Бендукидзе, а также возле первого корпуса Тбилисского государственного университета Джавахишвили, где планируется подход социальных работников.
Педагоги приняли участие в Марше учителей, который начался в 15:00 от Театра им. Вассо Абашидзе. Жители Кутаиси — чествуя Резо Габриадзе.
В 16:00 собрались йога-энтузиасты у стадиона "Динамо", а также участники "Марша сванов", который начнется у Филармонии. Аджарцы соберутся на площади Европы в 17:00.
В 17.00 студенты и преподаватели присоединились к акции от Филармонии, а представители индустрии моды впервые приняли участие в протесте, собравшись возле парка Ваке.
Кроме того, протестовали и собравшиеся на площади Республики сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили.
В 18:00 "Марш арагвинцев" отправился из сада Букия в парламент. Имеретинцы собрались в 18:00 на площади Марджанишвили, а "Марш рачинцев" стартовал от парка Ваке. В то же время тату-мастера и организаторы "Грузинские геймеры против российского режима" направились в парламент.
В 19:00 состоится "Марш месхитинцев" с площади Республики, в то же время мегрелы соберутся у первого корпуса ТГУ.
Массовые протесты, которые продолжаются уже 24 дня, стали ответом на решение "Грузинской мечты" остановить переговоры о вступлении в Евросоюз.
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