Проросійський прем'єр Грузії пригрозив президентці Зурабішвілі в'язницею

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі має залишити свою посаду після завершення її каденції. Він також натякнув на можливе ув'язнення у разі непокори.

Кобахідзе погрожує президентці Грузії

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у Саломе Зурабішвілі "залишилося менш як тиждень" на посаді, тому прем’єр "порекомендував" їй уникати зустрічей з опозицією та утриматися від оголошення нових парламентських виборів.

Деякі європейські політики та офіційні особи припускають, що до 29 грудня (дата завершення повноважень Зурабішвілі, – ред.) може статися багато чого. Але я запевняю вас, що нічого значущого не трапиться, – зазначив Кобахідзе. Поширити

Крім того, прем’єр пригрозив президентці наслідками, якщо вона не дотримуватиметься правил.

Подивимося, де вона опиниться після цього – за ґратами чи на волі. Сподіваюся, вона не порушуватиме норми Кримінального кодексу, – додав він.Кобахідзе Поширити

У Грузії продовжуються масові протести

Зокрема в акціях братимуть участь жителі різних регіонів, таких як Аджарія, Сванетія, Мегрелія, Месхетія та Картлі, які окремими ходами пройдуть до проспекту Руставелі.

О 12:00 акція пройшла біля посольства США. Мітингувальники вимагали запровадження санкцій проти лідерів партії "Грузинська мрія". Цього тижня аналогічні мітинги проводилися біля посольств європейських країн.

О 14:00 учасники протесту збиралися у кількох місцях: біля Університетського кампусу Кахи Бендукідзе, а також біля першого корпусу Тбіліського державного університету Джавахішвілі, де планується підхід соціальних працівників.

Педагоги взяли участь у "Марші вчителів", який розпочався о 15:00 від Театру ім. Васо Абашидзе. Жителі Кутаїсі — вшановуючи Резо Габріадзе.

О 16:00 зібралися йога-ентузіасти біля стадіону "Динамо", а також учасники "Маршу сванів", який розпочнеться біля Філармонії. Аджарці зберуться на площі Європи о 17:00.

О 17:00 студенти та викладачі приєдналися до акції від Філармонії, а представники індустрії моди вперше взяли участь у протесті, зібравшись біля парку Ваке.

Крім того, протестували й прихильники колишнього президента Михайла Саакашвілі, які збиралися на площі Республіки.

О 18:00 "Марш арагвинців" вирушив із саду Букія до парламенту. Імеретинці зібралися о 18:00 на площі Марджанішвілі, а "Марш рачинців" стартував від парку Ваке. В той самий час тату-майстри й організатори "Грузинські геймери проти російського режиму" направилися до парламенту.

О 19:00 відбудеться "Марш месхітинців" з площі Республіки, водночас мегрели зберуться біля першого корпусу ТДУ.