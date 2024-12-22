Проросійський прем'єр Грузії пригрозив президентці Зурабішвілі в'язницею

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентка Саломе Зурабішвілі має залишити свою посаду після завершення її каденції. Він також натякнув на можливе ув'язнення у разі непокори.
Головні тези:
- Проросійський прем'єр Кобахідзе загрожує президентці Зурабішвілі в'язницею.
- Масові протести у різних регіонах країни є реакцією на рішення зупинити переговори щодо вступу до Євросоюзу.
- Вимоги протестувальників включають проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих під час акцій більш як 30 осіб.
- Опис акцій та мітингів у Грузії, в яких беруть участь жителі різних регіонів, від Аджарії та Сванетії до Месхетії та Картлі.
Кобахідзе погрожує президентці Грузії
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у Саломе Зурабішвілі "залишилося менш як тиждень" на посаді, тому прем’єр "порекомендував" їй уникати зустрічей з опозицією та утриматися від оголошення нових парламентських виборів.
Крім того, прем’єр пригрозив президентці наслідками, якщо вона не дотримуватиметься правил.
У Грузії продовжуються масові протести
Зокрема в акціях братимуть участь жителі різних регіонів, таких як Аджарія, Сванетія, Мегрелія, Месхетія та Картлі, які окремими ходами пройдуть до проспекту Руставелі.
О 12:00 акція пройшла біля посольства США. Мітингувальники вимагали запровадження санкцій проти лідерів партії "Грузинська мрія". Цього тижня аналогічні мітинги проводилися біля посольств європейських країн.
О 14:00 учасники протесту збиралися у кількох місцях: біля Університетського кампусу Кахи Бендукідзе, а також біля першого корпусу Тбіліського державного університету Джавахішвілі, де планується підхід соціальних працівників.
Педагоги взяли участь у "Марші вчителів", який розпочався о 15:00 від Театру ім. Васо Абашидзе. Жителі Кутаїсі — вшановуючи Резо Габріадзе.
О 16:00 зібралися йога-ентузіасти біля стадіону "Динамо", а також учасники "Маршу сванів", який розпочнеться біля Філармонії. Аджарці зберуться на площі Європи о 17:00.
О 17:00 студенти та викладачі приєдналися до акції від Філармонії, а представники індустрії моди вперше взяли участь у протесті, зібравшись біля парку Ваке.
Крім того, протестували й прихильники колишнього президента Михайла Саакашвілі, які збиралися на площі Республіки.
О 18:00 "Марш арагвинців" вирушив із саду Букія до парламенту. Імеретинці зібралися о 18:00 на площі Марджанішвілі, а "Марш рачинців" стартував від парку Ваке. В той самий час тату-майстри й організатори "Грузинські геймери проти російського режиму" направилися до парламенту.
О 19:00 відбудеться "Марш месхітинців" з площі Республіки, водночас мегрели зберуться біля першого корпусу ТДУ.
Масові протести, які тривають уже 24 дні, стали відповіддю на рішення "Грузинської мрії" зупинити переговори про вступ до Євросоюзу. Протестувальники вимагають призначення нових парламентських виборів і звільнення понад 30 людей, які були затримані під час акцій протесту.
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