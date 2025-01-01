Германия запретила въезд 9 топ-чиновникам Грузии из-за разгона протестов

В Германии наложили санкции на 9 грузинских топ-чиновников

Об этом сообщает МИД ФРГ в соцсети Х.

Запретили въезд 9 лицам, несущим основную ответственность за насилие против протестующих и оппозиционеров в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, защита этого права является нашей обязанностью.

Für 9 Hauptverantwortliche für die Gewalt gegen Protestierende und Oppositionelle in #Georgien hat 🇩🇪 heute Einreisesperren erlassen. Das Recht friedlich zu protestieren ist eines der universellen Menschenrechte — es zu schützen ist unsere Verantwortung. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 31, 2024

В преддверии Нового года дипломатические ведомства 3 государств Веймарского треугольника — Германии, Польши и Франции — выступили с общим заявлением, в котором выразили серьезную обеспокоенность политическим кризисом, разразившимся в Грузии после парламентских выборов 26 октября и решением «Грузинской мечты» заморозить процесс вступления в ЕС, возложив ответственность за это на правящую партию Грузии.

МИД напомнили, что неоднократно призывали власти Грузии изменить курс и вернуться к интеграции в ЕС, соблюдая европейские нормы и ценности и внедряя реформы. Министры решительно осудили насилие против мирных протестующих, СМИ и лидеров и угрозы в адрес политических деятелей. Поделиться

Политический курс на репрессии и отступление от демократии в ответ привел к ухудшению отношений на европейском и национальном уровнях и сокращению помощи названных государств и их сотрудничеству с властями Грузии. В заявлении главы МИД предупредили, что будут выполнять решения ЕС по отмене безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии и рассмотрят дополнительные мероприятия на уровне ЕС и на национальном уровне.

Что известно о подписанных пророссийским Кавелашвили законах

Сразу после инаугурации 29 декабря президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал законы, принятые парламентом Грузии в третьем чтении 13 декабря.

Эти законы правозащитники называют «репрессивными», «ограничительными» и «недемократическими».

Среди подписанных законов: