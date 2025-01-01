Германия запретила въезд 9 топ-чиновникам Грузии из-за разгона протестов
Категория
Политика
Дата публикации

Германия запретила въезд 9 топ-чиновникам Грузии из-за разгона протестов

Германия
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Источник:  online.ua

ФРГ запретила въезд 9 представителям грузинской действующей власти из-за их действий по подавлению мирных протестов.

Главные тезисы

  • Германия ввела санкции против 9 топ-чиновников Грузии из-за репрессий в отношении мирных протестующих.
  • Дипломатические ведомства стран Веймарского треугольника выразили обеспокоенность политическим кризисом в Грузии после парламентских выборов.
  • Подписание пророссийским законов президентом Грузии вызвало критику правозащитников и ухудшило отношения с ЕС.
  • Отказ Грузии от интеграции в Евросоюз привел к сокращению помощи и поддержки со стороны европейских партнеров.
  • Запрет на въезд представителям грузинской власти - шаг Германии в защите универсального права на мирные протесты и свободу выражения мнения.

В Германии наложили санкции на 9 грузинских топ-чиновников

Об этом сообщает МИД ФРГ в соцсети Х.

Запретили въезд 9 лицам, несущим основную ответственность за насилие против протестующих и оппозиционеров в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, защита этого права является нашей обязанностью.

В преддверии Нового года дипломатические ведомства 3 государств Веймарского треугольника — Германии, Польши и Франции — выступили с общим заявлением, в котором выразили серьезную обеспокоенность политическим кризисом, разразившимся в Грузии после парламентских выборов 26 октября и решением «Грузинской мечты» заморозить процесс вступления в ЕС, возложив ответственность за это на правящую партию Грузии.

МИД напомнили, что неоднократно призывали власти Грузии изменить курс и вернуться к интеграции в ЕС, соблюдая европейские нормы и ценности и внедряя реформы. Министры решительно осудили насилие против мирных протестующих, СМИ и лидеров и угрозы в адрес политических деятелей.

Политический курс на репрессии и отступление от демократии в ответ привел к ухудшению отношений на европейском и национальном уровнях и сокращению помощи названных государств и их сотрудничеству с властями Грузии. В заявлении главы МИД предупредили, что будут выполнять решения ЕС по отмене безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии и рассмотрят дополнительные мероприятия на уровне ЕС и на национальном уровне.

Что известно о подписанных пророссийским Кавелашвили законах

Сразу после инаугурации 29 декабря президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал законы, принятые парламентом Грузии в третьем чтении 13 декабря.

Эти законы правозащитники называют «репрессивными», «ограничительными» и «недемократическими».

Среди подписанных законов:

  • Изменения в КУоАП: запрет закрывать лицо, использование пиротехники на протестах, новые ограничения;

  • Изменения в Уголовный кодекс: регулирование хранения и использования пиротехники;

  • Поправки к закону о собраниях и демонстрациях;

  • Закон о милиции: упрощение трудоустройства в МВД для определенных категорий работников;

  • Изменения в закон о государственной охране: Саломе Зурабишвили больше не будет иметь госохраны;

  • Поправки в избирательный кодекс: увеличение доли мажоритарного элемента на местных выборах;

  • Изменения в закон о государственной службе: облегчение увольнения по политическим мотивам, по мнению правозащитников.

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