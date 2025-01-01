Германия запретила въезд 9 топ-чиновникам Грузии из-за разгона протестов

ФРГ запретила въезд 9 представителям грузинской действующей власти из-за их действий по подавлению мирных протестов.
Главные тезисы
- Германия ввела санкции против 9 топ-чиновников Грузии из-за репрессий в отношении мирных протестующих.
- Дипломатические ведомства стран Веймарского треугольника выразили обеспокоенность политическим кризисом в Грузии после парламентских выборов.
- Подписание пророссийским законов президентом Грузии вызвало критику правозащитников и ухудшило отношения с ЕС.
- Отказ Грузии от интеграции в Евросоюз привел к сокращению помощи и поддержки со стороны европейских партнеров.
- Запрет на въезд представителям грузинской власти - шаг Германии в защите универсального права на мирные протесты и свободу выражения мнения.
В Германии наложили санкции на 9 грузинских топ-чиновников
Об этом сообщает МИД ФРГ в соцсети Х.
Запретили въезд 9 лицам, несущим основную ответственность за насилие против протестующих и оппозиционеров в Грузии. Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, защита этого права является нашей обязанностью.
Für 9 Hauptverantwortliche für die Gewalt gegen Protestierende und Oppositionelle in #Georgien hat 🇩🇪 heute Einreisesperren erlassen. Das Recht friedlich zu protestieren ist eines der universellen Menschenrechte — es zu schützen ist unsere Verantwortung. 1/2— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 31, 2024
В преддверии Нового года дипломатические ведомства 3 государств Веймарского треугольника — Германии, Польши и Франции — выступили с общим заявлением, в котором выразили серьезную обеспокоенность политическим кризисом, разразившимся в Грузии после парламентских выборов 26 октября и решением «Грузинской мечты» заморозить процесс вступления в ЕС, возложив ответственность за это на правящую партию Грузии.
Политический курс на репрессии и отступление от демократии в ответ привел к ухудшению отношений на европейском и национальном уровнях и сокращению помощи названных государств и их сотрудничеству с властями Грузии. В заявлении главы МИД предупредили, что будут выполнять решения ЕС по отмене безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии и рассмотрят дополнительные мероприятия на уровне ЕС и на национальном уровне.
Что известно о подписанных пророссийским Кавелашвили законах
Сразу после инаугурации 29 декабря президент Грузии Михаил Кавелашвили подписал законы, принятые парламентом Грузии в третьем чтении 13 декабря.
Эти законы правозащитники называют «репрессивными», «ограничительными» и «недемократическими».
Среди подписанных законов:
Изменения в КУоАП: запрет закрывать лицо, использование пиротехники на протестах, новые ограничения;
Изменения в Уголовный кодекс: регулирование хранения и использования пиротехники;
Поправки к закону о собраниях и демонстрациях;
Закон о милиции: упрощение трудоустройства в МВД для определенных категорий работников;
Изменения в закон о государственной охране: Саломе Зурабишвили больше не будет иметь госохраны;
Поправки в избирательный кодекс: увеличение доли мажоритарного элемента на местных выборах;
Изменения в закон о государственной службе: облегчение увольнения по политическим мотивам, по мнению правозащитников.
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