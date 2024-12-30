Новый президент Грузии подписал ряд репрессивных законов в день инаугурации

Сразу после инаугурации 29 декабря Михаил Кавелашвили подписал законы, принятые парламентом Грузии в третьем чтении 13 декабря. Его не признают значительная часть международных партнеров, действующая глава Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция.

Что известно о подписанных законах о русском Кавелашвили

Как отмечается, парламент, контролируемый партией «Грузинская мечта», принял законы, которые правозащитники называют «репрессивными», «ограничительными» и «недемократическими».

Среди подписанных законов:

Изменения в КУоАП: запрет закрывать лицо, использование пиротехники на протестах, новые ограничения;

Изменения в Уголовный кодекс: регулирование хранения и использования пиротехники;

Поправки к закону о собраниях и демонстрациях;

Закон о милиции: упрощение трудоустройства в МВД для определенных категорий работников;

Изменения в закон о государственной охране: Саломе Зурабишвили больше не будет госохраны;

Поправки в избирательный кодекс: увеличение доли мажоритарного элемента на местных выборах;

Изменения в закон о государственной службе: облегчение увольнения по политическим мотивам, по мнению правозащитников.

Также с 30 декабря вступили в силу нормы, предусматривающие:

штраф 2000 лари за использование пиротехники или лазеров на протестах;

Штраф 2000 лари за закрытие лица маской или другими способами;

Штраф 1000 лари за перекрытие дороги транспортными средствами плюс лишение водительских прав в год;

штраф 1000 лари за размещение плакатов без разрешения (вместо 50 лари раньше);

Увеличение штрафов за повторные нарушения до 2000-3000 лари;

Штраф 2000 лари за незаконное ношение формы МВД или подобной одежды;

Штраф 5000 лари за участие в блокировании дорог (ранее 500) и 15 000 лари за организацию (ранее 5000).

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала подписанные законы новой волной репрессий.

Это очередное ограничение свободы собраний и легализация чисток в государственных структурах, заявила Зурабишвили. Поделиться

Что известно о скандальных выборах президента в Грузии

В частности, нового президента выбирали члены избирательной коллегии, абсолютное большинство которых составляли представители прособственной партии "Грузинская мечта".

Бывший футболист, представитель "Силы народа", был единственным кандидатом.

Грузинская мечта» заявила, что инаугурация нового президента состоится 29 декабря этого года.

Политические силы, прошедшие по итогам выборов в парламент, но отказавшиеся от депутатских мандатов, сделали совместное обращение в ЕС.

Письмо адресовано Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

В обращении говорится, что Грузия сталкивается с беспрецедентным политическим кризисом, требующим немедленных действий от Евросоюза.

Отмечается, что избрание Михаила Кавелашвили шестым президентом Грузии усугубляет и без того сложную ситуацию. Авторы обращения напоминают, что Кавелашвили был одним из инициаторов закона об иноагентах и часто занимается активной антизападной пропагандой. А после избрания "самопровозглашенным и нелегитимным парламентом" у него якобы не будет ни независимости, ни легитимности. Поделиться