Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги — коли саме
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Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги — коли саме

IRIS-T
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Джерело:  Укрінформ

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв Києву боєприпаси для протиповітряної оборони, танки та іншу допомогу. Про це міністр заявив за результатами 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» 9 січня.

Головні тези:

  • Німеччина обіцяла надати Україні новий пакет військової допомоги, що містить боєприпаси, танки та інші види озброєння.
  • У межах цього рішення Україна отримає системи ППО IRIS-T, Patriot, а також інше військове обладнання.
  • Цей пакет допомоги є частиною зусиль Німеччини в підтримці українських оборонних зусиль та підвищенні обороноздатності країни.

Німеччина надасть Україні додаткові ракети для систем ППО Iris-T

За його словами, «цього року будуть передані подальші вже обіцяні комплекси три Iris-T SLM і три Iris-T SLS, а також додатково 13 зенітних танків Gepard».

Новим є, я можу сьогодні про це оголосити, у короткостроковій перспективі ми передамо Україні додаткові керовані ракети для системи IRIS-T, які спочатку передбачалися для Бундесверу та які тепер перенаправимо напряму з підприємства в Україну.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус

Міністр оборони ФРН

Пісторіус пояснив рішення надати такі ракети Україні до того, як будуть задоволені власні потреби на тлі посилення повітряних атак з боку Росії.

Також цього року планується передати перші 6 зі загалом 54 нових сучасних колісних гаубиць RCH 155.

Окрім того, цього року Україна отримає подальші 20 БМП Marder, 22 основних бойових танки Leopard1 А5 з необхідною амуніцією.

Пісторіус підтвердив, що торік Німеччина надала Україні військової підтримки на близько 8 млрд євро.

Ключовим у нашій підтримці було, є і залишається ППО, — сказав він, нагадавши, що ФРН передала 3 системи Patriot і по 6 Iris-T SLM і SLS. Іншим пріоритетом є і буде броньована техніка та артилерія. Перед Різдвом, зокрема, було передано по 30 танків і БМП зі запасів Хорватії (профінансувала це ФРН).

Україна може, і я сказав це Президенту Зеленському під час двосторонньої зустрічі, покластися на Німеччину, незалежно від результатів виборів 23 лютого.

За його словами, він також обговорив з лідерами кількох країн перспективи збільшення інвестицій в українську оборонну промисловість. Це посилить виробництво в Україні та прискорить отримання військами необхідних матеріалів.

Німеччина також ставить за мету підготувати ще 10 тисяч українських солдатів цього року. З листопада 2022 року та до цього часу в ФРН пройшли навчання по різних напрямках уже понад 19 тисяч військових.

Німеччина також зобов’язується робити внесок у захист логістичних маршрутів постачання зброї, для чого розмістить ближчими тижнями в Польщі дві системи Patriot на 6 місяців.

З цього року координація допомоги буде вестися з Вісбадену, де створено штаб НАТО під керівництвом американського генерала, Німеччина відрядила в нього 44 своїх фахівців.

Пісторіус підкреслив, що Україна має наблизитися до переговорів на позиції сильного та що вона потребує продовження формату «Рамштайн». Він подякував американському колезі та США загалом за лідерство в форматі, який виявився дуже успішним і який має залишатися «живим».

Пісторіус повторив, що питання щодо передачі ракет Taurus наразі не стоїть, адже ця зброя не є вирішальною в ході цієї війни.

Що Україна отримала у новому пакеті військової допомоги від Німеччини

Україна отримала великий пакет військової допомоги від Німеччини, включно із системами ППО IRIS-T, Patriot та іншими озброєннями. 

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 15 танків Leopard 1 A5;

  • 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

  • 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

  • самохідна гаубиця PzH 2000;

  • 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

  • 7 десантних джипів Caracal;

  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

  • 2 пускові установки Patriot;

  • 2 радари TRML-4D;

  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;

  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;

  • 45 дайвінг-скутерів;

  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

  • 120 гранатометів GMW,

  • 200 кулеметів MG4,

  • 420 гвинтівок MK 556,

  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338,

  • 100 гвинтівок CR 308;

  • 52 000 снарядів 155 мм,

  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;

  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

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