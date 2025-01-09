Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги — коли саме

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв Києву боєприпаси для протиповітряної оборони, танки та іншу допомогу. Про це міністр заявив за результатами 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі «Рамштайн» 9 січня.
Головні тези:
- Німеччина обіцяла надати Україні новий пакет військової допомоги, що містить боєприпаси, танки та інші види озброєння.
- У межах цього рішення Україна отримає системи ППО IRIS-T, Patriot, а також інше військове обладнання.
- Цей пакет допомоги є частиною зусиль Німеччини в підтримці українських оборонних зусиль та підвищенні обороноздатності країни.
Німеччина надасть Україні додаткові ракети для систем ППО Iris-T
За його словами, «цього року будуть передані подальші вже обіцяні комплекси три Iris-T SLM і три Iris-T SLS, а також додатково 13 зенітних танків Gepard».
Пісторіус пояснив рішення надати такі ракети Україні до того, як будуть задоволені власні потреби на тлі посилення повітряних атак з боку Росії.
Також цього року планується передати перші 6 зі загалом 54 нових сучасних колісних гаубиць RCH 155.
Окрім того, цього року Україна отримає подальші 20 БМП Marder, 22 основних бойових танки Leopard1 А5 з необхідною амуніцією.
Пісторіус підтвердив, що торік Німеччина надала Україні військової підтримки на близько 8 млрд євро.
Україна може, і я сказав це Президенту Зеленському під час двосторонньої зустрічі, покластися на Німеччину, незалежно від результатів виборів 23 лютого.
За його словами, він також обговорив з лідерами кількох країн перспективи збільшення інвестицій в українську оборонну промисловість. Це посилить виробництво в Україні та прискорить отримання військами необхідних матеріалів.
Німеччина також ставить за мету підготувати ще 10 тисяч українських солдатів цього року. З листопада 2022 року та до цього часу в ФРН пройшли навчання по різних напрямках уже понад 19 тисяч військових.
Німеччина також зобов’язується робити внесок у захист логістичних маршрутів постачання зброї, для чого розмістить ближчими тижнями в Польщі дві системи Patriot на 6 місяців.
З цього року координація допомоги буде вестися з Вісбадену, де створено штаб НАТО під керівництвом американського генерала, Німеччина відрядила в нього 44 своїх фахівців.
Пісторіус повторив, що питання щодо передачі ракет Taurus наразі не стоїть, адже ця зброя не є вирішальною в ході цієї війни.
Що Україна отримала у новому пакеті військової допомоги від Німеччини
Україна отримала великий пакет військової допомоги від Німеччини, включно із системами ППО IRIS-T, Patriot та іншими озброєннями.
У новий пакет допомоги увійшли:
15 танків Leopard 1 A5;
2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
самохідна гаубиця PzH 2000;
12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
7 десантних джипів Caracal;
зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
2 пускові установки Patriot;
2 радари TRML-4D;
боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
45 дайвінг-скутерів;
12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
120 гранатометів GMW,
200 кулеметів MG4,
420 гвинтівок MK 556,
80 снайперських гвинтівок HLR 338,
100 гвинтівок CR 308;
52 000 снарядів 155 мм,
керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
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