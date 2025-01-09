Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи — когда именно
Категория
Мир
Дата публикации

Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи — когда именно

Iris-T
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Источник:  Укринформ

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву боеприпасы для противовоздушной обороны, танки и другую помощь. Об этом министр заявил по результатам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» 9 января.

Главные тезисы

  • Германия обещает Украине боеприпасы для ПВО, танки и другое вооружение в рамках нового пакета военной помощи.
  • Украина получит системы ПВО IRIS-T, Patriot, а также различное военное оборудование для укрепления обороноспособности страны.
  • Помощь Германии включает в себя не только вооружения, но и обучение украинских солдат и подготовку военной индустрии страны.

Германия предоставит Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Iris-T

По его словам, «в этом году будут переданы дальнейшие уже обещанные комплексы три Iris-T SLM и три Iris-T SLS, а также дополнительно 13 зенитных танков Gepard».

Новое, я могу сегодня об этом объявить, в краткосрочной перспективе мы передадим Украине дополнительные управляемые ракеты для системы IRIS-T, которые сначала предусматривались для Бундесвера и которые теперь перенаправим напрямую с предприятия в Украину.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны ФРГ

Писториус объяснил решение предоставить такие ракеты Украине до того, как будут удовлетворены потребности на фоне усиления воздушных атак со стороны России.

Также в этом году планируется передать первые 6 с 54 новыми современными колесными гаубицами RCH 155.

Кроме того, в этом году Украина получит дальнейшие 20 БМП Marder, 22 основных боевых танка Leopard1 А5 с необходимой амуницией.

Писториус подтвердил, что в прошлом году Германия предоставила Украине военную поддержку около 8 млрд евро.

Ключевым в нашей поддержке было, есть и остается ПВО, — сказал он, напомнив, что ФРГ передала 3 системы Patriot и по 6 Iris-T SLM и SLS. Другим приоритетом есть и будет бронированная техника и артиллерия. Перед Рождеством, в частности, было передано по 30 танков и БМП по запасам Хорватии (профинансировала это ФРГ).

Украина может, и я сказал это Президенту Зеленскому во время двусторонней встречи, положиться на Германию вне зависимости от результатов выборов 23 февраля.

По его словам, он обсудил с лидерами нескольких стран перспективы увеличения инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Это усугубит производство в Украине и ускорит получение войсками необходимых материалов.

Германия также ставит своей целью подготовить еще 10 тысяч украинских солдат в этом году. С ноября 2022 года и по настоящее время в ФРГ прошли обучение по разным направлениям уже более 19 тысяч военных.

Германия также обязуется вносить вклад в защиту логистических маршрутов поставки оружия, для чего разместит в ближайшие недели в Польше две системы Patriot на 6 месяцев.

С этого года координация помощи будет вестись из Висбадена, где создан штаб НАТО под руководством американского генерала, Германия отправила в него 44 своих специалиста.

Писториус подчеркнул, что Украина должна приблизиться к переговорам на позиции сильного и что требует продолжения формата «Рамштайн». Он поблагодарил американского коллегу и США в целом за лидерство в формате, который оказался очень успешным и должен оставаться «живым».

Писториус повторил, что вопрос о передаче ракет Taurus пока не стоит, ведь это оружие не является решающим в ходе этой войны.

Что Украина получила в новом пакете военной помощи от Германии

Украина получила большой пакет военной помощи от Германии, включая системы ПВО IRIS-T, Patriot и другие вооружения.

В новый пакет помощи вошли:

  • 15 танков Leopard 1 A5;

  • 2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;

  • 30 броневиков MRAP с противоминной защитой;

  • самоходная гаубица PzH 2000;

  • 12 броневиков с системами кинетической обороны;

  • 7 десантных внедорожников Caracal;

  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;

  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;

  • 2 пусковые установки Patriot;

  • 2 радара TRML-4D;

  • боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;

  • 30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;

  • 5 систем самозащиты вертолетов AMPS;

  • 45 дайвинг-скутеров;

  • 12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;

  • 120 гранатометов GMW,

  • 200 пулеметов MG4,

  • 420 винтовок MK 556,

  • 80 снайперских винтовок HLR 338,

  • 100 винтовок CR 308;

  • 52 000 снарядов 155 мм,

  • управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

  • 65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.

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