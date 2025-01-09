Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи — когда именно

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал Киеву боеприпасы для противовоздушной обороны, танки и другую помощь. Об этом министр заявил по результатам 25-го заседания Контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн» 9 января.
Главные тезисы
- Германия обещает Украине боеприпасы для ПВО, танки и другое вооружение в рамках нового пакета военной помощи.
- Украина получит системы ПВО IRIS-T, Patriot, а также различное военное оборудование для укрепления обороноспособности страны.
- Помощь Германии включает в себя не только вооружения, но и обучение украинских солдат и подготовку военной индустрии страны.
Германия предоставит Украине дополнительные ракеты для систем ПВО Iris-T
По его словам, «в этом году будут переданы дальнейшие уже обещанные комплексы три Iris-T SLM и три Iris-T SLS, а также дополнительно 13 зенитных танков Gepard».
Писториус объяснил решение предоставить такие ракеты Украине до того, как будут удовлетворены потребности на фоне усиления воздушных атак со стороны России.
Также в этом году планируется передать первые 6 с 54 новыми современными колесными гаубицами RCH 155.
Кроме того, в этом году Украина получит дальнейшие 20 БМП Marder, 22 основных боевых танка Leopard1 А5 с необходимой амуницией.
Писториус подтвердил, что в прошлом году Германия предоставила Украине военную поддержку около 8 млрд евро.
Украина может, и я сказал это Президенту Зеленскому во время двусторонней встречи, положиться на Германию вне зависимости от результатов выборов 23 февраля.
По его словам, он обсудил с лидерами нескольких стран перспективы увеличения инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Это усугубит производство в Украине и ускорит получение войсками необходимых материалов.
Германия также ставит своей целью подготовить еще 10 тысяч украинских солдат в этом году. С ноября 2022 года и по настоящее время в ФРГ прошли обучение по разным направлениям уже более 19 тысяч военных.
Германия также обязуется вносить вклад в защиту логистических маршрутов поставки оружия, для чего разместит в ближайшие недели в Польше две системы Patriot на 6 месяцев.
С этого года координация помощи будет вестись из Висбадена, где создан штаб НАТО под руководством американского генерала, Германия отправила в него 44 своих специалиста.
Писториус повторил, что вопрос о передаче ракет Taurus пока не стоит, ведь это оружие не является решающим в ходе этой войны.
Что Украина получила в новом пакете военной помощи от Германии
Украина получила большой пакет военной помощи от Германии, включая системы ПВО IRIS-T, Patriot и другие вооружения.
В новый пакет помощи вошли:
15 танков Leopard 1 A5;
2 зенитные самоходные установки Gepard с запчастями;
30 броневиков MRAP с противоминной защитой;
самоходная гаубица PzH 2000;
12 броневиков с системами кинетической обороны;
7 десантных внедорожников Caracal;
зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM с ракетами;
зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS;
2 пусковые установки Patriot;
2 радара TRML-4D;
боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2;
30 беспилотников Vector, 24 дрона RQ-35 Heidrun, 14 дронов Hornet XR;
5 систем самозащиты вертолетов AMPS;
45 дайвинг-скутеров;
12 грузовиков Zetros и 8 топливозаправщиков Zetros;
120 гранатометов GMW,
200 пулеметов MG4,
420 винтовок MK 556,
80 снайперских винтовок HLR 338,
100 винтовок CR 308;
52 000 снарядов 155 мм,
управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
65 тысяч боеприпасов к установкам Gepard.
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