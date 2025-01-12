Бербок виступила проти рішення Шольца заради України

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок продовжує наполягати на тому, щоб ФРН передала Україні більше військової допомоги, аніж запланована у бюджеті станом на цей час.

Бербок закликає негайно посилити допомогу Україні

Заява глави МЗС Німеччини з цього приводу пролунали під час спілкування зі ЗМІ на полях зустрічі у Саудівській Аравії щодо майбутнього Сирії.

Журналісти попросили Бербок прокоментувати інформацію щодо блокування канцлером Олафом Шольцом нового великого пакету військової допомоги для України.

Німецька дипломатка дала зрозуміти, що виступає проти рішення лідера країни.

Анналена Бербок звертає увагу на те, що Україна "буде менш спроможною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас", якщо не отримає ще більше необхідної зброї.

На її переконання, саме надання ЗСУ допомоги буде найкращим внеском у безпеку Європи та безпосередньо Німеччини.

Як уже згадувалося раніше, видання Spiegel дізналося, що саме Олаф Шольц блокує надання додаткового пакету зброї для України на суму близько 3 млрд євро.

Що важливо розуміти, пакет сформували Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус на основі термінових запитів України.

Чому Шольц не хоче передавати Україні додаткову допомогу

Згідно з даними медіа, в січні робота над підготовкою пакету зупинилася, оскільки канцлер ФРН не підтримав цю ініціативу.

Що важливо розуміти, без дозволу Олафа Шольца ухвалити це рішення просто неможливо.

Одна з ключових причин такої позиції полягає в тому, що німецький лідер наразі нібито не бачать критичної необхідності у цьому пакеті.

Як вважає Шольц, вже передбаченої допомоги буде достатньо на найближчий час.