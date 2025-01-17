Отличное соглашение. Блинкен намекнул на хорошие новости для Украины

Как заявил шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, у команды нового президента США Дональда Трампа есть необходимые предпосылки для того, чтобы достичь отличного соглашения для Украины по завершению войны, которую ведет Россия.
Главные тезисы
- Глава Госдепа США напомнил о важных решениях команды Байдена, спасших Украину от поражения.
- Блинкен отметил постепенное усиление влияния санкций на экономику РФ и увеличение давления на страну-агрессорку.
- По словам дипломата, Трамп действительно может вернуть мир в Украину.
Блинкен напомнил о главных победах Байдена
Американский дипломат напомнил о шагах команды Джо Байдена, благодаря которым "план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России" не воплотился в жизнь.
По его убеждению, то, что Украина выстояла, — важнейшая победа.
Также Блинкен добавил, что все более ощутимым становится влияние санкций на экономику РФ.
По его словам, санкционное бремя, которое наложила команда Джо Байдена на Россию, становится все тяжелее.
Блинкен верит, что Трамп вернет мир в Украину
Энтони Блинкен обратил внимание на то, что Дональд Трамп постоянно говорит о "хороших сделках", а это значит, что для него открывается возможность продемонстрировать свои умения.
Кроме того, глава Госдепа напомнил, что для хорошей сделки нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным.
Это, как считает дипломат, не должно дать Путину возможность отдохнуть, перевооружиться и начать новую войну против Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-