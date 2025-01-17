Отличное соглашение. Блинкен намекнул на хорошие новости для Украины

Как заявил шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, у команды нового президента США Дональда Трампа есть необходимые предпосылки для того, чтобы достичь отличного соглашения для Украины по завершению войны, которую ведет Россия.

Блинкен напомнил о главных победах Байдена

Американский дипломат напомнил о шагах команды Джо Байдена, благодаря которым "план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России" не воплотился в жизнь.

По его убеждению, то, что Украина выстояла, — важнейшая победа.

Также Блинкен добавил, что все более ощутимым становится влияние санкций на экономику РФ.

Мы видим влияние на ее будущее, ее неспособность инвестировать в критически важные сферы будущего, которые могли бы стать источником сил для России. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

По его словам, санкционное бремя, которое наложила команда Джо Байдена на Россию, становится все тяжелее.

Блинкен верит, что Трамп вернет мир в Украину

Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что когда украинцы захотят и решат (проводить переговоры — ред.) — она может помочь достичь отлмчного соглашения, — подчеркнул американский дипломат. Поделиться

Энтони Блинкен обратил внимание на то, что Дональд Трамп постоянно говорит о "хороших сделках", а это значит, что для него открывается возможность продемонстрировать свои умения.

Кроме того, глава Госдепа напомнил, что для хорошей сделки нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным.