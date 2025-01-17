Ввод британских войск в Украину.Что решил премьер Стармер

Британский лидер Кир Стармер заявил, что его страна готова отыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, в случае необходимости.

Британия все-таки может ввести своих миротворцев в Украину

Журналисты поинтересовались у лидера Великобритании, готов ли официальный Лондон присоединиться к мирным переговорам по Украине, в том числе и путем развертывания британских войск как миротворческого контингента.

Я не хочу забегать вперед, но я дал понять, что мы сыграем свою полную роль — потому что речь идет не только о суверенитете Украины. Речь идет о том, какое влияние это окажет на Великобританию, на наши ценности, нашу свободу, нашу демократию. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: facebook.com/zelenskyy.official)

По убеждению Стармера, если страна-агрессорка РФ сможет все-таки захватить Украину, то это повлияет на всю Европу.

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Брюсселе в центре внимания союзников была идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России.

По словам главы государства, он "видит позитив" от некоторых коллег.

Что известно о визите Стармера в Киев

16 января с официальным визитом в украинскую столицу прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Встречу с ним провел глава государства Владимир Зеленский.

Лидеры стран подробно обсудили гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.

Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. В то же время мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень, — заявил в Киеве Кир Стармер. Поделиться

Что важно понимать, 16 января 2025 Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве.