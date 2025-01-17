Ввод британских войск в Украину.Что решил премьер Стармер

Британский лидер Кир Стармер заявил, что его страна готова отыграть "полную роль" в возможной миротворческой деятельности в Украине, в случае необходимости.
Главные тезисы
- Британский лидер Кир Стармер обещает активно участвовать в миротворческой деятельности в Украине, если ситуация того потребует.
- Соглашение о партнерстве между Великобританией и Украиной на 100 лет имеет целью сформировать прочные связи во многих сферах сотрудничества.
- Стармер в Киеве заявил о стратегическом поражении диктатора Путина в войне против Украины.
Британия все-таки может ввести своих миротворцев в Украину
Журналисты поинтересовались у лидера Великобритании, готов ли официальный Лондон присоединиться к мирным переговорам по Украине, в том числе и путем развертывания британских войск как миротворческого контингента.
По убеждению Стармера, если страна-агрессорка РФ сможет все-таки захватить Украину, то это повлияет на всю Европу.
Недавно украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что во время переговоров в Брюсселе в центре внимания союзников была идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России.
По словам главы государства, он "видит позитив" от некоторых коллег.
Что известно о визите Стармера в Киев
16 января с официальным визитом в украинскую столицу прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Встречу с ним провел глава государства Владимир Зеленский.
Лидеры стран подробно обсудили гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.
Что важно понимать, 16 января 2025 Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве.
Страны нацелены на формирование прочных связей между Киевом и Лондоном во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны до науки и технологий, образования, культуры и т.д.
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