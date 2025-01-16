Британия предоставляет Украине 15 систем ПВО Gravehawk — чем они уникальны

Британия успешно опробовала в Украине два прототипа новой системы ПВО Gravehawk, разработанной специально под нужды Украины и финансируемой совместно с Данией, и до конца года будет поставлено еще 15 таких систем.
Главные тезисы
- Системы ПВО Gravehawk разработаны специально для повышения противовоздушной обороны Украины.
- Gravehawk использует ракеты класса “воздух-воздух”, что обеспечивает эффективную защиту городов и военной инфраструктуры.
- Британия передаст Украине 15 таких систем, что значительно усилит украинскую противовоздушную оборону.
Британия передаст Украине таинственные ПВО Gravehawk
Проект совместно финансируется Великобританией и Данией.
Отмечается, что инновационная система ПВО, размером с морской контейнер, "способна модифицировать ракеты класса "воздух-воздух" для наземной противовоздушной обороны" — то есть она может использовать украинские ракеты, уже находящиеся на вооружении Вооруженных сил Украины.
Поскольку Украина находится под постоянным российским обстрелом, система Gravehawk усилит ее противовоздушную оборону, позволяя защищать города, войска и критическую инфраструктуру.
На что способен Gravehawk
Что касается возможности использования украинских ракет, то она не исключена, поскольку у AIM-132 ASRAAM есть инфракрасная головка самонаведения.
Поэтому задача установки может состоять только в том, чтобы направить ракету в сторону цели и дождаться, пока она самостоятельно не захватит ее, считают аналитики.
Они также считают, что дальность запуска ракеты с земли вряд ли превышает 10-15 км.
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