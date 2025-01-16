Британия предоставляет Украине 15 систем ПВО Gravehawk — чем они уникальны
Категория
Технологии
Дата публикации

Британия предоставляет Украине 15 систем ПВО Gravehawk — чем они уникальны

Правительство Великобритании
Gravehawk
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Британия успешно опробовала в Украине два прототипа новой системы ПВО Gravehawk, разработанной специально под нужды Украины и финансируемой совместно с Данией, и до конца года будет поставлено еще 15 таких систем.

Главные тезисы

  • Системы ПВО Gravehawk разработаны специально для повышения противовоздушной обороны Украины.
  • Gravehawk использует ракеты класса “воздух-воздух”, что обеспечивает эффективную защиту городов и военной инфраструктуры.
  • Британия передаст Украине 15 таких систем, что значительно усилит украинскую противовоздушную оборону.

Британия передаст Украине таинственные ПВО Gravehawk

Премьер-министр также объявил, что в этом году Великобритания передаст Украине новое мобильное средство противовоздушной обороны. Gravehawk, система противовоздушной обороны британского производства, была быстро разработана для удовлетворения потребностей Украины в поле боя.

Проект совместно финансируется Великобританией и Данией.

Отмечается, что инновационная система ПВО, размером с морской контейнер, "способна модифицировать ракеты класса "воздух-воздух" для наземной противовоздушной обороны" — то есть она может использовать украинские ракеты, уже находящиеся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Поскольку Украина находится под постоянным российским обстрелом, система Gravehawk усилит ее противовоздушную оборону, позволяя защищать города, войска и критическую инфраструктуру.

Было сообщено, что два прототипа этой новой системы ПВО были успешно опробованы в Украине в сентябре, "и еще 15 поступят в этом году".

На что способен Gravehawk

Что касается возможности использования украинских ракет, то она не исключена, поскольку у AIM-132 ASRAAM есть инфракрасная головка самонаведения.

Поэтому задача установки может состоять только в том, чтобы направить ракету в сторону цели и дождаться, пока она самостоятельно не захватит ее, считают аналитики.

Они также считают, что дальность запуска ракеты с земли вряд ли превышает 10-15 км.

Украинская ракета, которая может быть интегрирована в Gravehawk, является Р-73, которая уже используется в ЗРК "Оса". А также на морских дронах Magura V5, успешно поразивших российские вертолеты, пишет Defense Express.

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