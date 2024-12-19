Британия готовит новый военный пакет для Украины — что он включает
Категория
Мир
Дата публикации

Британия готовит новый военный пакет для Украины — что он включает

Британия готовит новый военный пакет для Украины — что он включает
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Источник:  Reuters

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 286 млн. дол.

Главные тезисы

  • Новый военный пакет помощи Великобритании для Украины состоит из различных средств, включая катера, дроны, системы противовоздушной обороны и запасные части для ранее предоставленных систем.
  • Пакет также предусматривает поставку систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и респираторами для повышения оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.
  • Министр обороны Великобритании выразил готовность отправить свои войска для обучения украинских солдат и акцентировал внимание на необходимости мобилизации и мотивации новобранцев.
  • Важно отметить, что Великобритания поддерживает Украину в переговорах с РФ с позиции силы и призывает к продолжению наращивания оборонных мощностей для сдерживания российской агрессии.

Что входит в новый пакет военной помощи от Британии

В состав пакета входят:

  • 92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 миллионов долларов) на укрепление военно-морских сил Украины. Предусмотрено предоставление малых катеров, разведывательных дронов, надводных беспилотных судов, дронов для поиска боеприпасов и противоминных аппаратов.

  • 68 миллионов фунтов стерлингов (примерно 85,5 миллионов долларов) на средства противовоздушной обороны. Включают радары, наземные средства для создания приманок, а также радиоэлектронную борьбу с беспилотниками.

  • 26 миллионов фунтов стерлингов (около 32,7 миллиона долларов) будут направлены на поддержку и обеспечение запасными частями для ранее предоставленных систем.

  • 39 миллионов фунтов стерлингов (около 49 миллионов долларов) выделено на поставку более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами, а также на совместную закупку респираторов и оборудования для повышения оборонных возможностей Вооруженных сил Украины.

Великобритания может отправить в Украину свои войска для учебной миссии

Министр обороны Великобритании Джон Хили прокомментировал возможность отправки военных для обучения солдат ВСУ. В разговоре с журналистами The Times он отметил необходимость тесного сотрудничества с Украиной для мобилизации и мотивации новобранцев.

Хили считает, что Великобритания должна адаптировать свои программы подготовки, чтобы они лучше отвечали потребностям Украины.

На вопрос, предусматривает ли это проведение учений украинских военных непосредственно в Украине, он ответил, что Лондон готов действовать в соответствии с запросами украинской стороны.

Кроме того, глава Минобороны заявил, что Украине важно вступать в возможные переговоры с РФ "с позиции силы". Он подчеркнул необходимость продолжать наращивание оборонных возможностей, чтобы сдерживать российскую агрессию.

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