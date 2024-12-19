Британія готує новий військовий пакет для України — що він включає

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 225 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 286 млн дол.

Що входить до нового пакета військової допомоги від Британії

До складу пакета входять:

92 мільйони фунтів стерлінгів (приблизно 116 мільйонів доларів) на зміцнення військово-морських сил України. Передбачено надання малих катерів, розвідувальних дронів, надводних безпілотних суден, дронів для пошуку боєприпасів та протимінних апаратів.

68 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 85,5 мільйона доларів) на засоби протиповітряної оборони. Включають радари, наземні засоби для створення приманок, а також системи радіоелектронної боротьби з безпілотниками.

26 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 32,7 мільйона доларів) будуть спрямовані на підтримку та забезпечення запасними частинами для раніше наданих систем.

39 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 49 мільйонів доларів) виділено на постачання понад 1000 систем радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами, а також на спільну закупівлю респіраторів і обладнання для підвищення оборонних спроможностей Збройних сил України.

Британія може відправити в Україну свої війська для навчальної місії

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі прокоментував можливість відправки військових для навчання солдатів ЗСУ. У розмові з журналістами The Times він наголосив на необхідності тісної співпраці з Україною для мобілізації та мотивації новобранців.

Хілі вважає, що Велика Британія має адаптувати свої програми підготовки, щоб вони краще відповідали потребам України.

На питання, чи передбачає це проведення навчань українських військових безпосередньо в Україні, він відповів, що Лондон готовий діяти відповідно до запитів української сторони.

Крім того, глава Міноборони заявив, що Україні важливо вступати в можливі переговори з РФ "з позиції сили". Він підкреслив необхідність продовжувати нарощування оборонних спроможностей, щоб стримувати російську агресію.