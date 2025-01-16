Украина и Британия заключили соглашение о 100-летнем партнерстве

16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ призван построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и т. д.

Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве стран

Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.

Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Владимир Зеленский Президент Украины

Что предусматривает соглашение между Украиной и Великобританией

Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру по усилению безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживанию российской агрессии.

Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах как здравоохранение и болезни, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.

Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.

Документ также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве "зеленой" стали. Поделиться

От совместной работы на мировой арене до преодоления барьеров для торговли и роста и развития культурных связей, Великобритания и Украина будут выступать друг за друга для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений, заявили в правительстве Британии.

В британском ведомстве также отмечали, что 100-летнее партнерство является "важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины", гарантируя, что "она больше никогда не будет уязвима той жестокости, которую причинила ей РФ". Соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего столетия.

Содержание соглашения о 100-летнем партнерстве

Офис президента уже обнародовал содержание соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии.

В документе отмечается, что членство в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности и Соединенное Королевство решительно поддерживает необратимый путь Украины к членству в НАТО.

Признается, что восстановление и восстановление Украины жизненно важны для успеха на этом пути и что вместе стороны могут быть лидерами во многих ключевых секторах, отстаивая общие ценности, открытые инклюзивные общества и обеспечивая возможности для всех.

В свою очередь Украина будет продолжать развитие своего потенциала и способности предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах в соответствии со своими обязательствами в рамках соглашения.

В то же время стороны договорились о следующем:

Укрепление обороноспособности.

Укрепление безопасности и достижение консенсуса по членству Украины в НАТО.

Построение партнерства в области морской безопасности.

Усиление экономического и торгового сотрудничества.

Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.

Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечение к ответственности.

Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций.

Использование потенциала социокультурных связей.

Сотрудничество по миграции.

Стармер прибыл в Киев

В Украину 16 января с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Планируется его встреча с президентом Владимиром Зеленским и подписание соглашения о расширении военного сотрудничества.

Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.