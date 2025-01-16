Украина и Британия заключили соглашение о 100-летнем партнерстве

16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ призван построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и т. д.
Главные тезисы
- Соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией охватывает различные сферы сотрудничества, включая торговлю, безопасность, науку, образование и культуру.
- Документ направлен на укрепление военного сотрудничества и обеспечение безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, а также на развитие научно-технологического партнерства.
- Соглашение предусматривает поддержку Украины в ее пути к членству в НАТО, укрепление обороноспособности, экономическое сотрудничество и борьбу с коррупцией.
Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве стран
Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.
Что предусматривает соглашение между Украиной и Великобританией
Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру по усилению безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживанию российской агрессии.
Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах как здравоохранение и болезни, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.
Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.
От совместной работы на мировой арене до преодоления барьеров для торговли и роста и развития культурных связей, Великобритания и Украина будут выступать друг за друга для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений, заявили в правительстве Британии.
В британском ведомстве также отмечали, что 100-летнее партнерство является "важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины", гарантируя, что "она больше никогда не будет уязвима той жестокости, которую причинила ей РФ". Соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего столетия.
Содержание соглашения о 100-летнем партнерстве
Офис президента уже обнародовал содержание соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии.
В документе отмечается, что членство в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности и Соединенное Королевство решительно поддерживает необратимый путь Украины к членству в НАТО.
Признается, что восстановление и восстановление Украины жизненно важны для успеха на этом пути и что вместе стороны могут быть лидерами во многих ключевых секторах, отстаивая общие ценности, открытые инклюзивные общества и обеспечивая возможности для всех.
В свою очередь Украина будет продолжать развитие своего потенциала и способности предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах в соответствии со своими обязательствами в рамках соглашения.
В то же время стороны договорились о следующем:
Укрепление обороноспособности.
Укрепление безопасности и достижение консенсуса по членству Украины в НАТО.
Построение партнерства в области морской безопасности.
Усиление экономического и торгового сотрудничества.
Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.
Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечение к ответственности.
Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.
Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций.
Использование потенциала социокультурных связей.
Сотрудничество по миграции.
Стармер прибыл в Киев
В Украину 16 января с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Планируется его встреча с президентом Владимиром Зеленским и подписание соглашения о расширении военного сотрудничества.
Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.
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