Украина и Британия заключили соглашение о 100-летнем партнерстве
Категория
Политика
Дата публикации

Украина и Британия заключили соглашение о 100-летнем партнерстве

Офис Президента Украины
Зеленский и Стармер
Read in English
Читати українською

16 января Великобритания и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве. Документ призван построить прочные связи между двумя странами по всему спектру отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и т. д.

Главные тезисы

  • Соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией охватывает различные сферы сотрудничества, включая торговлю, безопасность, науку, образование и культуру.
  • Документ направлен на укрепление военного сотрудничества и обеспечение безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, а также на развитие научно-технологического партнерства.
  • Соглашение предусматривает поддержку Украины в ее пути к членству в НАТО, укрепление обороноспособности, экономическое сотрудничество и борьбу с коррупцией.

Зеленский и Стармер подписали соглашение о 100-летнем партнерстве стран

Соответствующее соглашение подписал президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, прибывшим накануне в Киев с неанонсированным визитом.

Сегодня действительно исторический день. Отношения Украины и Великобритании близки как никогда. Мы вышли на новый уровень, это больше, чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что предусматривает соглашение между Украиной и Великобританией

Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру по усилению безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживанию российской агрессии.

Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах как здравоохранение и болезни, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.

Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.

Документ также закрепляет позицию Великобритании как приоритетного партнера Украины в энергетическом секторе, стратегии добычи критически важных полезных ископаемых и производстве "зеленой" стали.

От совместной работы на мировой арене до преодоления барьеров для торговли и роста и развития культурных связей, Великобритания и Украина будут выступать друг за друга для обновления, перестройки и реформ для будущих поколений, заявили в правительстве Британии.

В британском ведомстве также отмечали, что 100-летнее партнерство является "важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины", гарантируя, что "она больше никогда не будет уязвима той жестокости, которую причинила ей РФ". Соглашение обязывает Британию стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего столетия.

Содержание соглашения о 100-летнем партнерстве

Офис президента уже обнародовал содержание соглашения о 100-летнем партнерстве Украины и Британии.

В документе отмечается, что членство в НАТО является лучшей гарантией ее безопасности и Соединенное Королевство решительно поддерживает необратимый путь Украины к членству в НАТО.

Признается, что восстановление и восстановление Украины жизненно важны для успеха на этом пути и что вместе стороны могут быть лидерами во многих ключевых секторах, отстаивая общие ценности, открытые инклюзивные общества и обеспечивая возможности для всех.

В свою очередь Украина будет продолжать развитие своего потенциала и способности предотвращать и противодействовать коррупции в государственном и частном секторах в соответствии со своими обязательствами в рамках соглашения.

В то же время стороны договорились о следующем:

  • Укрепление обороноспособности.

  • Укрепление безопасности и достижение консенсуса по членству Украины в НАТО.

  • Построение партнерства в области морской безопасности.

  • Усиление экономического и торгового сотрудничества.

  • Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.

  • Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечение к ответственности.

  • Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

  • Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций.

  • Использование потенциала социокультурных связей.

  • Сотрудничество по миграции.

Стармер прибыл в Киев

В Украину 16 января с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Планируется его встреча с президентом Владимиром Зеленским и подписание соглашения о расширении военного сотрудничества.

Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.

Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Вместо этого мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень, — отметил глава британского правительства накануне встречи с Зеленским.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден и Стармер приняли тайное решение относительно Украины
Байден и Стармер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский представил План победы Украины премьеру Британии Стармеру
Офис Президента Украины
Зеленский и Стармер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Британии Кир Стармер прибыл в Украину. Какова цель визита
Кир Стармер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?