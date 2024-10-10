Зеленский представил План победы Украины премьеру Британии Стармеру

10 октября в Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы.
Главные тезисы
- План победы Украины направлен на создание условий для завершения войны с Россией и обеспечения безопасности страны.
- Встреча Зеленского с премьером Британии ставит на повестку дня важные вопросы оборонной поддержки и вступления в НАТО.
- Президент Украины озвучил план окончания войны до 2025 года, предлагая детальные условия для справедливого завершения конфликта.
Зеленский обсудил План победы Украины со Стармером
Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.
Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы — прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.
Глава государства отметил, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.
Кроме того, во время встречи обсудили предстоящую оборонную и финансовую помощь. Кир Стармер заверил, что Великобритания и дальше будет сохранять лидерскую роль в поддержке Украины.
Зеленский озвучил вероятные сроки окончания войны России против Украины
Зеленский, рассказывая о "плане победы", сказал, что документ "Основы мира", в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Он подчеркнул, что видит возможность уже в ближайшие месяцы заложить устои для завершения войны.
Об этом Зеленский сказал в публичном выступлении на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" рядом с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.
В октябре, ноябре, декабре у нас есть шансы сдвинуть дела в направлении мира и длительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных шагов, позволяющих закончить войну не позже 2025 года.
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