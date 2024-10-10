Зеленский представил План победы Украины премьеру Британии Стармеру

10 октября в Лондоне Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и представил ему детали Плана победы.

Зеленский обсудил План победы Украины со Стармером

Глава государства поблагодарил за постоянную оборонную поддержку со стороны Великобритании, в частности, дальнобойным оружием. Он также отметил необходимость получить разрешение на удары вглубь российской территории.

Президент представил Киру Стармеру детали Плана победы — прежде всего, что касается военного усиления Украины. Лидеры договорились проработать План вместе с союзниками.

План победы призван создать правильные условия, чтобы завершить войну справедливым способом. Это мостик ко второму Саммиту мира. Украина может вести переговоры только по сильной позиции. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства отметил, что для Украины важно получить приглашение на вступление в НАТО.

Кроме того, во время встречи обсудили предстоящую оборонную и финансовую помощь. Кир Стармер заверил, что Великобритания и дальше будет сохранять лидерскую роль в поддержке Украины.

Зеленский и Стармер в Лондоне

Очень важно, что мы можем продемонстрировать Украине нашу постоянную преданность и поддержку. Это столь важная борьба для вас и для всех нас. Поделиться

Зеленский озвучил вероятные сроки окончания войны России против Украины

Зеленский, рассказывая о "плане победы", сказал, что документ "Основы мира", в котором будут изложены подробные условия для справедливого завершения войны, будет готов к ноябрю. Он подчеркнул, что видит возможность уже в ближайшие месяцы заложить устои для завершения войны.

Об этом Зеленский сказал в публичном выступлении на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" рядом с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.