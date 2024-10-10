Зеленський представив План перемоги України прем’єру Британії Стармеру
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський представив План перемоги України прем’єру Британії Стармеру

Офіс Президента України
Зеленський і Стармер

10 жовтня у Лондоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги.

Головні тези:

  • Зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером відбулася у Лондоні, під час якої було представлено та обговорено План перемоги України.
  • Головною метою Плану перемоги є створення умов для завершення війни у справедливий спосіб та усунення загроз безпеці України.
  • План перемоги України є ключовим кроком у напрямку закінчення війни з Росією та досягнення миру на сході Європи до 2025 року.

Зеленський обговорив План перемоги України зі Стармером

Глава держави подякував за постійну оборонну підтримку з боку Великої Британії, зокрема далекобійною зброєю. Він також наголосив на необхідності отримати дозвіл на удари вглиб російської території.

Президент представив Кіру Стармеру деталі Плану перемоги — насамперед усе, що стосується військового посилення України. Лідери домовилися опрацювати План разом із союзниками.

План перемоги покликаний створити правильні умови, щоб завершити війну у справедливий спосіб. Це місток до другого Саміту миру. Україна може вести переговори лише із сильної позиції.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави наголосив на тому, що для України важливо отримати запрошення на вступ до НАТО.

Крім того, під час зустрічі обговорили майбутню оборонну та фінансову допомогу. Кір Стармер запевнив, що Велика Британія і надалі зберігатиме лідерську роль у підтримці України.

Зеленський і Стармер у Лондоні

Дуже важливо, що ми можемо продемонструвати Україні нашу незмінну відданість і підтримку. Це така важлива боротьба для вас і для всіх нас.

Зеленський озвучив ймовірні терміни закінчення війни Росії проти України

Зеленський, розповідаючи про "план перемоги", сказав, що документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Він підкреслив, що бачить нагоду вже у найближчі місяці закласти підвалини для завершення війни.

Про це Зеленський сказав у публічному виступі на саміті "Україна — Південно-Східна Європа" поруч з прем’єром Хорватії Андреєм Пленковичем.

У жовтні, листопаді, грудні у нас є шанси зрушити справи у напрямку миру і тривалої стабільності. Ситуація на полі бою створює нагоду зробити цей вибір — вибір рішучих кроків, які дозволять закінчити війну не пізніше 2025 року.

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