Премьер Британии Кир Стармер прибыл в Украину. Какова цель визита
Категория
Украина
Дата публикации

Премьер Британии Кир Стармер прибыл в Украину. Какова цель визита

Кир Стармер
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Источник:  The Guardian

В Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Планируется его встреча с президентом Владимиром Зеленским и подписание соглашения о расширении военного сотрудничества.

Главные тезисы

  • Планируется подписание соглашения о расширении военного сотрудничества между Великобританией и Украиной, включая гарантии безопасности и военную помощь.
  • Британия выделит Украине 40 млн. фунтов для восстановления экономики и поддержки развития после завершения российской агрессии.
  • Партнерство между странами способствует росту энергетической инфраструктуры и созданию возможностей для британских компаний на украинском рынке.
  • Ожидается подписание соглашения о партнерстве и расширении военного сотрудничества, включающего предложение о дальнейшей военной помощи Украине.

Что известно о соглашении по расширению военного сотрудничества между Украиной и Великобританией

Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.

Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Зато мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень, — отметил глава британского правительства накануне встречи с Зеленским.

В Украину прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Кир Стармер

Какие еще договоренности должны быть подписаны в ходе визита Стармера

Ожидается, что по результатам его визита между Украиной и Великобританией будет подписано соглашение о партнерстве и расширении военного сотрудничества, которое будет включать предложение о дальнейшей военной помощи.

Соглашение будет заключено на фоне опасений, что США при президентстве Дональда Трампа могут значительно сократить помощь Украине.

Новое финансирование также будет включать экологически чистые виды производства и помощь уязвимым категориям населения, включая женщин и ветеранов.

По информации издания, Стармер объявит о выделении Украине 40 млн. фунтов в рамках восстановления экономики и создания возможностей для начала работы британских компаний.

Это продление 12,8 млрд. фунтов стерлингов поддержки, которую Великобритания уже предоставила Украине, в том числе 7,8 млрд. фунтов стерлингов военной помощи и постоянную поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

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