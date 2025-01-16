В Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Планируется его встреча с президентом Владимиром Зеленским и подписание соглашения о расширении военного сотрудничества.

Что известно о соглашении по расширению военного сотрудничества между Украиной и Великобританией

Стармер должен обсудить с Зеленским гарантии безопасности, которые будут включать вероятное участие британских военных в составе миротворческих сил после завершения развязанной Россией преступной войны.

Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров потерпели огромное стратегическое поражение. Зато мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень, — отметил глава британского правительства накануне встречи с Зеленским. Поделиться

Кир Стармер

Какие еще договоренности должны быть подписаны в ходе визита Стармера

Ожидается, что по результатам его визита между Украиной и Великобританией будет подписано соглашение о партнерстве и расширении военного сотрудничества, которое будет включать предложение о дальнейшей военной помощи.

Соглашение будет заключено на фоне опасений, что США при президентстве Дональда Трампа могут значительно сократить помощь Украине.

Новое финансирование также будет включать экологически чистые виды производства и помощь уязвимым категориям населения, включая женщин и ветеранов.

По информации издания, Стармер объявит о выделении Украине 40 млн. фунтов в рамках восстановления экономики и создания возможностей для начала работы британских компаний.