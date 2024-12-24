Украина получила 1 млрд. от Японии и Британии. Куда направят средства
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила 1 млрд. от Японии и Британии. Куда направят средства

Денис Шмыгаль
Украина получила 1 млрд. от Японии и Британии. Куда направят средства
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В государственный бюджет Украины поступил транш в размере 1 млрд долл. в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL).

Главные тезисы

  • Вырученные средства от Японии и Британии будут направлены на развитие экономического потенциала и финансирование социальных и гуманитарных потребностей Украины.
  • Программа DPL, заключенная с Всемирным банком, направлена на поддержку реформ в Украине в таких сферах, как таможенная и налоговая политика, борьба с коррупцией, развитие частного сектора и инфраструктура.
  • Эти средства помогут Украине поддерживать критические бюджетные нужды и реализовать планы по восстановлению страны после войны и евроинтеграции.
  • Украина получила транш от МВФ на сумму 1,1 млрд. долларов, что позволит стране финансировать критические потребности и поддерживать реформы.
  • Расширенная программа финансирования МВФ помогает Украине не только поддерживать экономику, но и привлекать критически важные ресурсы для успешной войны и послевоенной реконструкции.

Куда направят полученные средства от Японии и Великобритании

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, транш состоит из:

  • 567 миллионов долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда ADVANCE Ukraine,

  • 483 миллиона долларов США под гарантии правительства Великобритании.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что эти средства будут направлены на развитие экономического потенциала Украины и финансирование приоритетных социальных и гуманитарных потребностей госбюджета.

Программа DPL направлена на поддержку внедрения реформ в Украине.

  • таможенная и налоговая политика,

  • борьба с коррупцией,

  • поддержка государственных предприятий,

  • развитие частного сектора,

  • логистическая инфраструктура.

Украина остается преданной процессу реформирования даже в условиях военного положения. Это не только помогает привлекать критически важные ресурсы, но и способствует экономическому росту, восстановлению и евроинтеграции страны, подчеркнула заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

Украина получила новый транш от МВФ в 1,1 млрд дол. Куда направят средства

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства уже зачислены на счета Украины и будут использованы для финансирования критических бюджетных нужд.

В рамках этой программы Украина получила от МВФ 9,8 млрд долларов.

Напомним, 31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: срочное финансирование победы в войне; послевоенное восстановление.

Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, находящейся в состоянии войны. За прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд. В мае 2024 года Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования.

Напомним, что в июне 2024 года произошло выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

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