Украина получила 1 млрд. от Японии и Британии. Куда направят средства

В государственный бюджет Украины поступил транш в размере 1 млрд долл. в рамках программы Всемирного банка в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL).
Главные тезисы
- Вырученные средства от Японии и Британии будут направлены на развитие экономического потенциала и финансирование социальных и гуманитарных потребностей Украины.
- Программа DPL, заключенная с Всемирным банком, направлена на поддержку реформ в Украине в таких сферах, как таможенная и налоговая политика, борьба с коррупцией, развитие частного сектора и инфраструктура.
- Эти средства помогут Украине поддерживать критические бюджетные нужды и реализовать планы по восстановлению страны после войны и евроинтеграции.
- Украина получила транш от МВФ на сумму 1,1 млрд. долларов, что позволит стране финансировать критические потребности и поддерживать реформы.
- Расширенная программа финансирования МВФ помогает Украине не только поддерживать экономику, но и привлекать критически важные ресурсы для успешной войны и послевоенной реконструкции.
Куда направят полученные средства от Японии и Великобритании
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, транш состоит из:
567 миллионов долларов США под гарантии правительства Японии в рамках Целевого фонда ADVANCE Ukraine,
483 миллиона долларов США под гарантии правительства Великобритании.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что эти средства будут направлены на развитие экономического потенциала Украины и финансирование приоритетных социальных и гуманитарных потребностей госбюджета.
Программа DPL направлена на поддержку внедрения реформ в Украине.
таможенная и налоговая политика,
борьба с коррупцией,
поддержка государственных предприятий,
развитие частного сектора,
логистическая инфраструктура.
Украина получила новый транш от МВФ в 1,1 млрд дол. Куда направят средства
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства уже зачислены на счета Украины и будут использованы для финансирования критических бюджетных нужд.
В рамках этой программы Украина получила от МВФ 9,8 млрд долларов.
Напомним, 31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.
Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: срочное финансирование победы в войне; послевоенное восстановление.
Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, находящейся в состоянии войны. За прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд. В мае 2024 года Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования.
Напомним, что в июне 2024 года произошло выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-