Україна отримала 1 млрд від Японії та Британії. Куди спрямують кошти

До державного бюджету України надійшов транш у розмірі 1 млрд дол у рамках програми Світового банку на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL).
Головні тези:
- Отримані кошти від Японії та Британії будуть спрямовані на розвиток економічного потенціалу та фінансування соціальних та гуманітарних потреб України.
- Програма DPL укладена з Світовим банком спрямована на підтримку реформ в Україні в таких сферах, як митна та податкова політика, боротьба з корупцією, розвиток приватного сектору та інфраструктура.
- Ці кошти допоможуть Україні підтримувати критичні бюджетні потреби та реалізувати плани щодо відновлення країни після війни та в євроінтеграції.
- Україна отримала транш від МВФ на суму 1,1 млрд доларів, що дозволить країні фінансувати критичні потреби та підтримувати реформи.
- Розширена програма фінансування від МВФ допомагає Україні не лише підтримувати економіку, але й залучати критично важливі ресурси для успішної війни та післявоєнної реконструкції.
Куди спрямують отримані кошти від Японії та Британії
Як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, транш складається з:
567 мільйонів доларів США під гарантії уряду Японії у рамках Цільового фонду ADVANCE Ukraine,
483 мільйонів доларів США під гарантії уряду Великої Британії.
Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на розвиток економічного потенціалу України тафінансування пріоритетних соціальних і гуманітарних потреб держбюджету.
Програма DPL спрямована на підтримку впровадження реформ в Україні. Залучення траншу стало можливим завдяки досягненню ключових показників у таких сферах:
митна та податкова політика,
боротьба з корупцією,
підтримка державних підприємств,
розвиток приватного сектору,
логістична інфраструктура.
Україна отримала новий транш від МВФ на 1,1 млрд дол. Куди спрямують кошти
Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти вже зараховані на рахунки України та будуть використані для фінансування критичних бюджетних потреб.
Загалом у межах цієї програми Україна отримала від МВФ 9,8 млрд доларів.
Нагадаємо, 31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .
У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.
Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.
Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в стані війни. За минулий, 2023-й рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд. У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.
Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.
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