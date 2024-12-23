Україна отримала новий транш від МВФ на 1,1 млрд дол. Куди спрямують кошти
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала новий транш від МВФ на 1,1 млрд дол. Куди спрямують кошти

Денис Шмигаль
Україна отримала новий транш від МВФ на 1,1 млрд дол. Куди спрямують кошти

Україна отримала шостий транш у розмірі 1,1 млрд доларів за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Головні тези:

  • Україна отримала шостий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів для фінансування критичних бюджетних потреб.
  • Отримані кошти будуть спрямовані на термінові фінансові потреби та післявоєнну відбудову у рамках програми 'Механізм розширеного фінансування'.
  • Програма розширеного фінансування МВФ має на меті надати Україні кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів.
  • У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.
  • Схвалений транш є першим великим пакетом фінансування для країни, яка перебуває в стані війни.

Куди спрямують кошти нового траншу від МФВ

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти вже зараховані на рахунки України та будуть використані для фінансування критичних бюджетних потреб.

Загалом у межах цієї програми Україна отримала від МВФ 9,8 млрд доларів.

Що важливо знати про програму співпраці з МВФ “Механізм розширеного фінансування”

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .

У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.

Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в стані війни. За минулий, 2023-й рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд. У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.

Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.

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Категорія
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