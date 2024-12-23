Україна отримала новий транш від МВФ на 1,1 млрд дол. Куди спрямують кошти

Україна отримала шостий транш у розмірі 1,1 млрд доларів за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).

Куди спрямують кошти нового траншу від МФВ

Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти вже зараховані на рахунки України та будуть використані для фінансування критичних бюджетних потреб.

Загалом у межах цієї програми Україна отримала від МВФ 9,8 млрд доларів.

Що важливо знати про програму співпраці з МВФ “Механізм розширеного фінансування”

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .

У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.

Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в стані війни. За минулий, 2023-й рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд. У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.

Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.