Україна отримала новий транш від МВФ на 1,1 млрд дол. Куди спрямують кошти

Україна отримала шостий транш у розмірі 1,1 млрд доларів за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF).
Головні тези:
- Україна отримала шостий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд доларів для фінансування критичних бюджетних потреб.
- Отримані кошти будуть спрямовані на термінові фінансові потреби та післявоєнну відбудову у рамках програми 'Механізм розширеного фінансування'.
- Програма розширеного фінансування МВФ має на меті надати Україні кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів.
- У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.
- Схвалений транш є першим великим пакетом фінансування для країни, яка перебуває в стані війни.
Куди спрямують кошти нового траншу від МФВ
Як повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, ці кошти вже зараховані на рахунки України та будуть використані для фінансування критичних бюджетних потреб.
Загалом у межах цієї програми Україна отримала від МВФ 9,8 млрд доларів.
Що важливо знати про програму співпраці з МВФ “Механізм розширеного фінансування”
31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .
У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.
Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.
Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в стані війни. За минулий, 2023-й рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд. У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.
Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.
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