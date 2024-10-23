Україна отримала новий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол

Україна отримала 1,1 млрд дол від Міжнародного валютного фонду. Кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.
Головні тези:
- Україна отримала 1,1 млрд дол від МВФ для покриття невійськових бюджетних видатків.
- Це вже третій транш МВФ у 2024 році, загальна сума досягла 4,2 млрд доларів.
- Програма співпраці з МВФ передбачає кредит у розмірі 15,6 млрд доларів для України на термінове фінансування до перемоги у війні та післявоєнну відбудову.
- Знову звернення до МВФ для нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів підкреслює важливість співпраці для фінансової стабільності країни.
- Україна і МВФ почали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування, що свідчить про успішну реалізацію попередніх етапів співпраці.
Україна отримала транш від МВФ
Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.
Шмигаль додав, що уряд уже починає спільну з МВФ роботу над наступним раундом перегляду програми фінансування.
Це вже третій транш МВФ із початку року. У березні Україна отримала на 900 млн доларів у березні та 2,2 млрд доларів у липні. Загальна сума з початку року досягла 4,2 млрд доларів. Ще один транш на 1,1 млрд доларів очікується у грудні.
Що важливо знати про програму співпраці з МВФ “Механізм розширеного фінансування”
31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .
У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.
Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.
Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.
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