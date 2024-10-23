Україна отримала новий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол

Україна отримала транш від МВФ

Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів. Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України

Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.

Шмигаль додав, що уряд уже починає спільну з МВФ роботу над наступним раундом перегляду програми фінансування.

Це вже третій транш МВФ із початку року. У березні Україна отримала на 900 млн доларів у березні та 2,2 млрд доларів у липні. Загальна сума з початку року досягла 4,2 млрд доларів. Ще один транш на 1,1 млрд доларів очікується у грудні.

Що важливо знати про програму співпраці з МВФ “Механізм розширеного фінансування”

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .

У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.

Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в стані війни. За минулий, 2023-й рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд. У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування. Поширити

Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.