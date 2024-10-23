Україна отримала новий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна отримала новий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол

Денис Шмигаль
Україна отримала новий транш від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол

Україна отримала 1,1 млрд дол від Міжнародного валютного фонду. Кошти спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру.

Головні тези:

  • Україна отримала 1,1 млрд дол від МВФ для покриття невійськових бюджетних видатків.
  • Це вже третій транш МВФ у 2024 році, загальна сума досягла 4,2 млрд доларів.
  • Програма співпраці з МВФ передбачає кредит у розмірі 15,6 млрд доларів для України на термінове фінансування до перемоги у війні та післявоєнну відбудову.
  • Знову звернення до МВФ для нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів підкреслює важливість співпраці для фінансової стабільності країни.
  • Україна і МВФ почали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування, що свідчить про успішну реалізацію попередніх етапів співпраці.

Україна отримала транш від МВФ

Цей транш ми отримали завдяки успішному п'ятому перегляду програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премʼєр-міністр України

Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на покриття бюджетних видатків невійськового характеру.

Шмигаль додав, що уряд уже починає спільну з МВФ роботу над наступним раундом перегляду програми фінансування.

Це вже третій транш МВФ із початку року. У березні Україна отримала на 900 млн доларів у березні та 2,2 млрд доларів у липні. Загальна сума з початку року досягла 4,2 млрд доларів. Ще один транш на 1,1 млрд доларів очікується у грудні.

Що важливо знати про програму співпраці з МВФ “Механізм розширеного фінансування”

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .

У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.

Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в стані війни. За минулий, 2023-й рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд. У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.

Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
МВФ узгодив новий транш для України у розмірі 1,1 млрд дол
Денис Шмигаль
МВФ узгодив новий транш для України у розмірі 1,1 млрд дол
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС вдалося змінити скандальне рішення МВФ щодо Росії
Крісталіна Георгієва
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
МВФ узгодив новий транш для України ― куди спрямують кошти
МВФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?