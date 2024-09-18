ЄС вдалося змінити скандальне рішення МВФ щодо Росії

Станом на 18 вересня роботу місії Міжнародного валютного фонду, яка повинна була взяти участь у консультаціях із Росією, відкладено на невизначений термін.
Головні тези:
- МВФ відклала роботу місії з РФ нібито через “технічну неготовність”, хоча Москва готова все одно її прийняти.
- Рішення МВФ співпрацювати з Росією викликало обурення у Європейському союзі.
- Глави Мінфінів Північної Європи, Балтії та Польщі надіслали листа до МВФ щодо змінити рішення фонду.
МВФ наразі відмовився від відновлення контактів з Росією
З офіційною заявою з цього приводу виступив виконавчий директор МВФ від РФ Олексій Можин.
Однак Можин не пояснив, що насправді сталося та чому керівництво фонду раптово змінило своє рішення щодо країни-агресорки.
За словами чиновника, місія відклала роботу у Росії через "технічну неготовність", але Москва все одно готова її прийняти.
Як ЄС боровся з рішення МВФ щодо РФ
Нещодавно глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва офіційно підтвердила, що фонд планує взаємодіяти з Росією з економічних питань вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.
Це спровокувало хвилю обурення з боку окремих членів Європейського союзу.
Насамперед це рішення жорстко розкритикували Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи.
Європейські лідери не приховують, що вони розцінюють це рішення як пропозицію диктатору Путіну щодо економічної допомоги і видимість легітимності, в той час як ЄС і США прагнуть ізолювати Росію.
Окрім того, наголошується, що очільники Мінфінів країн Північної Європи та Балтії, а також Польщі надіслали лист Георгієвій, щоб змінити її рішення щодо РФ. Врешті-решт їм вдалося це зробити.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-