ЄС вдалося змінити скандальне рішення МВФ щодо Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС вдалося змінити скандальне рішення МВФ щодо Росії

Крісталіна Георгієва
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Джерело:  online.ua

Станом на 18 вересня роботу місії Міжнародного валютного фонду, яка повинна була взяти участь у консультаціях із Росією, відкладено на невизначений термін.

Головні тези:

  • МВФ відклала роботу місії з РФ нібито через “технічну неготовність”, хоча Москва готова все одно її прийняти.
  • Рішення МВФ співпрацювати з Росією викликало обурення у Європейському союзі.
  • Глави Мінфінів Північної Європи, Балтії та Польщі надіслали листа до МВФ щодо змінити рішення фонду.

МВФ наразі відмовився від відновлення контактів з Росією

З офіційною заявою з цього приводу виступив виконавчий директор МВФ від РФ Олексій Можин.

Робота місії МВФ, яка мала брати участь у консультаціях з РФ, відкладена на невизначений термін, — заявив він.

Однак Можин не пояснив, що насправді сталося та чому керівництво фонду раптово змінило своє рішення щодо країни-агресорки.

За словами чиновника, місія відклала роботу у Росії через "технічну неготовність", але Москва все одно готова її прийняти.

Фото: скриншот

Як ЄС боровся з рішення МВФ щодо РФ

Нещодавно глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва офіційно підтвердила, що фонд планує взаємодіяти з Росією з економічних питань вперше після повномасштабного вторгнення в Україну.

Це спровокувало хвилю обурення з боку окремих членів Європейського союзу.

Насамперед це рішення жорстко розкритикували Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи.

Європейські лідери не приховують, що вони розцінюють це рішення як пропозицію диктатору Путіну щодо економічної допомоги і видимість легітимності, в той час як ЄС і США прагнуть ізолювати Росію.

Представник Литви також заявив під час зустрічі, що перша місія великої міжнародної організації до Росії після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року може бути використана Москвою як пропаганда, щоб показати, що її міжнародна ізоляція послаблюється.

Окрім того, наголошується, що очільники Мінфінів країн Північної Європи та Балтії, а також Польщі надіслали лист Георгієвій, щоб змінити її рішення щодо РФ. Врешті-решт їм вдалося це зробити.

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