МВФ хоче відновити контакти з Росією — як відреагував Євросоюз
Категорія
Економіка
Дата публікації

МВФ хоче відновити контакти з Росією — як відреагував Євросоюз

Крісталіна Георгієва
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Джерело:  Bloomberg

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва оголосила про намір МВФ взаємодіяти з Росією з економічних питань вперше після повномасштабного вторгнення в Україну. Окремі члени ЄС обурені таким неочікуваним рішенням.

Головні тези:

  • МВФ вирішив відновити співпрацю з Росією з економічних питань, спричинивши обурення в деяких країн Євросоюзу.
  • Європейські дипломати розцінюють це рішення як пропозицію диктатору Путіну.
  • МВФ планує провести онлайн-переговори з російською владою та відправити місію для особистих зустрічей.

В ЄС хочуть оскаржити рішення МВФ щодо Росії

Як вдалося дізнатися журналістам, під час зустрічі послів Євросоюзу своє невдоволення висловили Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи.

Представники цих країн не приховують, що їх шокував намір МВФ відновити щорічні економічні огляди з Москвою.

Офіційний Вільнюс уже заявив, що хоче обговорити цю ситуацію безпосередньо з Георгієвою під час зустрічі в Будапешті 13 вересня.

За словами європейських дипломатів, вони розцінюють це рішення як пропозицію диктатору Путіну щодо економічної допомоги і видимість легітимності, в той час як ЄС і США прагнуть ізолювати Росію.

Представник Литви також заявив під час зустрічі, що перша місія великої міжнародної організації до Росії після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року може бути використана Москвою як пропаганда, щоб показати, що її міжнародна ізоляція послаблюється.

Згідно з даними журналістів, глави Мінфінів країн Північної Європи та Балтії, а також Польщі надіслали лист Георгієвій, розраховуючи на те, що вона відмовиться від згаданого кроку.

Як МВФ коментує своє рішення щодо Росії

У МВФ почали стверджувати, що планують відновити щорічні огляди економіки Росії, оскільки економічна ситуація в регіоні є "більш стабільною", ніж раніше.

Що важливо розуміти, цей огляд, відомий як оцінка за статтею IV, є "взаємним зобов'язанням" фонду та його членів.

Оцінка за статтею IV — це не опція, а інституційне зобов'язання фонду, яке виконується в інтересах усіх членів, — йдеться у відповіді МВФ.

Окрім того, у Фонді додали, що його співробітники розпочнуть онлайн-переговори з російською владою 16 вересня, а потім відвідають країну для особистих зустрічей.

За попередніми даними, цей візит має розпочатися 1 жовтня. Один з інсайдерів розповів, що МВФ намагався переконати Росію провести зустрічі в третій країні.

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