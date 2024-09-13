МВФ хоче відновити контакти з Росією — як відреагував Євросоюз

Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва оголосила про намір МВФ взаємодіяти з Росією з економічних питань вперше після повномасштабного вторгнення в Україну. Окремі члени ЄС обурені таким неочікуваним рішенням.
Головні тези:
- МВФ вирішив відновити співпрацю з Росією з економічних питань, спричинивши обурення в деяких країн Євросоюзу.
- Європейські дипломати розцінюють це рішення як пропозицію диктатору Путіну.
- МВФ планує провести онлайн-переговори з російською владою та відправити місію для особистих зустрічей.
В ЄС хочуть оскаржити рішення МВФ щодо Росії
Як вдалося дізнатися журналістам, під час зустрічі послів Євросоюзу своє невдоволення висловили Франція, Бельгія і Польща, а також кілька країн Балтії та Північної Європи.
Представники цих країн не приховують, що їх шокував намір МВФ відновити щорічні економічні огляди з Москвою.
Офіційний Вільнюс уже заявив, що хоче обговорити цю ситуацію безпосередньо з Георгієвою під час зустрічі в Будапешті 13 вересня.
За словами європейських дипломатів, вони розцінюють це рішення як пропозицію диктатору Путіну щодо економічної допомоги і видимість легітимності, в той час як ЄС і США прагнуть ізолювати Росію.
Згідно з даними журналістів, глави Мінфінів країн Північної Європи та Балтії, а також Польщі надіслали лист Георгієвій, розраховуючи на те, що вона відмовиться від згаданого кроку.
Як МВФ коментує своє рішення щодо Росії
У МВФ почали стверджувати, що планують відновити щорічні огляди економіки Росії, оскільки економічна ситуація в регіоні є "більш стабільною", ніж раніше.
Що важливо розуміти, цей огляд, відомий як оцінка за статтею IV, є "взаємним зобов'язанням" фонду та його членів.
Окрім того, у Фонді додали, що його співробітники розпочнуть онлайн-переговори з російською владою 16 вересня, а потім відвідають країну для особистих зустрічей.
За попередніми даними, цей візит має розпочатися 1 жовтня. Один з інсайдерів розповів, що МВФ намагався переконати Росію провести зустрічі в третій країні.
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