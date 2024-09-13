МВФ хочет возобновить контакты с Россией — как отреагировал Евросоюз

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила о намерении МВФ взаимодействовать с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину. Отдельные члены ЕС возмущены таким неожиданным решением.

В ЕС хотят обжаловать решение МВФ касательно России

Как удалось узнать журналистам, во время встречи послов Евросоюза свое недовольство выразили Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы.

Представители этих стран не скрывают, что их шокировало намерение МВФ возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.

Официальный Вильнюс уже заявил, что хочет обсудить эту ситуацию напрямую с Георгиевой в ходе встречи в Будапеште 13 сентября.

По словам европейских дипломатов, они расценивают это решение как предложение диктатору Путину по экономической помощи и видимости легитимности, в то время как ЕС и США стремятся изолировать Россию.

Представитель Литвы также заявил во время встречи, что первая миссия крупной международной организации в Россию после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года может быть использована Москвой в качестве пропаганды, чтобы показать, что ее международная изоляция ослабевает. Поделиться

Согласно данным журналистов, главы Минфинов стран Северной Европы и Балтии, а также Польше направили письмо Георгиевой, рассчитывая на то, что она откажется от упомянутого шага.

Как МВФ комментирует свое решение касательно России

В МВФ начали утверждать, что планируют восстановить ежегодные обзоры экономики России, поскольку экономическая ситуация в регионе "более стабильна", чем раньше.

Что важно понимать, этот обзор, известный как оценка по статье IV, является "взаимным обязательством" фонда и его членов.

Оценка по статье IV — это не опция, а институциональное обязательство фонда, выполняемое в интересах всех членов, — сказано в ответе МВФ. Поделиться

Кроме того, в Фонде добавили, что его сотрудники начнут онлайн-переговоры с российскими властями 16 сентября, а затем посетят страну для личных встреч.