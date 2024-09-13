МВФ хочет возобновить контакты с Россией — как отреагировал Евросоюз

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева объявила о намерении МВФ взаимодействовать с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину. Отдельные члены ЕС возмущены таким неожиданным решением.
Главные тезисы
- МВФ решил возобновить сотрудничество с Россией по экономическим вопросам, вызвав возмущение у некоторых стран Евросоюза.
- Европейские дипломаты расценивают это решение как предложение диктатору Путину.
- МВФ планирует провести онлайн-переговоры с российскими властями и отправить миссию для личных встреч.
В ЕС хотят обжаловать решение МВФ касательно России
Как удалось узнать журналистам, во время встречи послов Евросоюза свое недовольство выразили Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы.
Представители этих стран не скрывают, что их шокировало намерение МВФ возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой.
Официальный Вильнюс уже заявил, что хочет обсудить эту ситуацию напрямую с Георгиевой в ходе встречи в Будапеште 13 сентября.
По словам европейских дипломатов, они расценивают это решение как предложение диктатору Путину по экономической помощи и видимости легитимности, в то время как ЕС и США стремятся изолировать Россию.
Согласно данным журналистов, главы Минфинов стран Северной Европы и Балтии, а также Польше направили письмо Георгиевой, рассчитывая на то, что она откажется от упомянутого шага.
Как МВФ комментирует свое решение касательно России
В МВФ начали утверждать, что планируют восстановить ежегодные обзоры экономики России, поскольку экономическая ситуация в регионе "более стабильна", чем раньше.
Что важно понимать, этот обзор, известный как оценка по статье IV, является "взаимным обязательством" фонда и его членов.
Кроме того, в Фонде добавили, что его сотрудники начнут онлайн-переговоры с российскими властями 16 сентября, а затем посетят страну для личных встреч.
По предварительным данным, этот визит должен начаться 1 октября. Один из инсайдеров рассказал, что МВФ пытался убедить Россию провести встречи в третьей стране.
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