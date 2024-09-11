МВФ согласовал новый транш для Украины в размере 1,1 млрд долл

Миссия МВФ согласовала выделение Украине транша в 1,1 млрд дол. Для этого Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки в конце июня.

В МВФ договорились о шестом транше на 1,1 млрд долл. для Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки, необходимые для получения шестого транша от МВФ в размере 1,1 млрд долл. на конец июня.

Шмигаль подчеркнул, что эти договоренности свидетельствуют о продолжении важных реформ в Украине и поддержке международных партнеров в этом процессе.

Теперь соглашение должен утвердить Исполнительный совет МВФ, после чего Украина получит 1,1 млрд. дол.

Премьер также отметил, что это была первая миссия МВФ, полноценно работавшая в Киеве во время полномасштабного вторжения. Финансовая поддержка партнеров помогает украинскому правительству покрывать невоенные бюджетные расходы, что позволяет направлять внутренние ресурсы на оборону страны.

Украина завершила реструктуризацию долга

Минфин ранее сообщил, что Киеву удалось сократить сумму долга перед кредиторами и сэкономить средства на процентах, обслуживании и погашении задолженности.

Украина договорилась с инвесторами обменять 13 серий государственных еврооблигаций и серии евробондов Укравтодора на восемь новых еврооблигаций.

Суммарная стоимость новых евробондов составляет 15,2 млрд долларов. Общая сумма долга по старым еврооблигациям вместе с капитализированными процентами составляла 24 млрд. дол.