МВФ узгодив новий транш для України у розмірі 1,1 млрд дол

Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Для цього Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня.

У МВФ домовилися про шостий транш на 1,1 млрд дол для України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки, необхідні для отримання шостого траншу від МВФ у розмірі 1,1 млрд дол на кінець червня.

Шмигаль підкреслив, що ці домовленості свідчать про продовження важливих реформ в Україні та підтримку міжнародних партнерів у цьому процесі.

Тепер угоду має затвердити Виконавча рада МВФ, після чого Україна отримає 1,1 млрд дол.

Прем'єр також зазначив, що це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення. Фінансова підтримка партнерів допомагає українському уряду покривати невійськові бюджетні витрати, що дозволяє спрямовувати внутрішні ресурси на оборону країни.

Україна завершила реструктуризацію боргу

Мінфін раніше повідомив, що Києву вдалось скоротити суму боргу перед кредиторами та зекономити кошти на відсотках, обслуговуванні та погашенні заборгованості.

Україна домовилась з інвесторами обміняти 13 серій державних єврооблігацій та серії євробондів Укравтодору на вісім нових єврооблігацій.

Сумарна вартість нових євробондів складає 15,2 млрд дол. Загальна сума боргу по старих єврооблігаціях разом з капіталізованими процентами складала 24 млрд дол.