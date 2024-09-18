ЕС удалось изменить скандальное решение МВФ относительно России

По состоянию на 18 сентября работа миссии Международного валютного фонда, которая должна была принять участие в консультациях с Россией, отложена на неопределенный срок.
Главные тезисы
- МВФ отложила работу миссии с РФ якобы из-за "технической неготовности", хотя Москва готова все равно ее принять.
- Решение МВФ сотрудничать с Россией вызвало негодование в Европейском союзе.
- Главы Минфинов Северной Европы, Балтии и Польши направили письмо МВФ для изменения решения фонда.
МВФ пока отказался от возобновления контактов с Россией
С официальным заявлением по этому поводу выступил исполнительный директор МВФ от РФ Алексей Можин.
Однако Можин не объяснил, что на самом деле произошло и почему руководство фонда внезапно изменило свое решение относительно страны-агрессорки.
По словам чиновника, миссия отложила работу в России из-за "технической неготовности", но Москва все равно готова ее принять.
Как ЕС боролся с решением МВФ касательно РФ
Недавно глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева официально подтвердила, что фонд планирует взаимодействовать с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину.
Это спровоцировало волну негодования со стороны отдельных членов Европейского союза.
Прежде всего, это решение жестко раскритиковали Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы.
Европейские лидеры не скрывают, что они расценивают это решение как предложение диктатору Путину по экономической помощи и видимости легитимности, в то время как ЕС и США стремятся изолировать Россию.
Кроме того, сообщается, что главы Минфинов стран Северной Европы и Балтии, а также Польше направили письмо Георгиевой, чтобы изменить ее решение относительно РФ. В конце концов, им удалось это сделать.
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