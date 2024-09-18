По состоянию на 18 сентября работа миссии Международного валютного фонда, которая должна была принять участие в консультациях с Россией, отложена на неопределенный срок.

МВФ пока отказался от возобновления контактов с Россией

С официальным заявлением по этому поводу выступил исполнительный директор МВФ от РФ Алексей Можин.

Работа миссии МВФ, которая должна была участвовать в консультациях с РФ, отложена на неопределенный срок, — заявил он. Поделиться

Однако Можин не объяснил, что на самом деле произошло и почему руководство фонда внезапно изменило свое решение относительно страны-агрессорки.

По словам чиновника, миссия отложила работу в России из-за "технической неготовности", но Москва все равно готова ее принять.

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Как ЕС боролся с решением МВФ касательно РФ

Недавно глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева официально подтвердила, что фонд планирует взаимодействовать с Россией по экономическим вопросам впервые после полномасштабного вторжения в Украину.

Это спровоцировало волну негодования со стороны отдельных членов Европейского союза.

Прежде всего, это решение жестко раскритиковали Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы.

Европейские лидеры не скрывают, что они расценивают это решение как предложение диктатору Путину по экономической помощи и видимости легитимности, в то время как ЕС и США стремятся изолировать Россию.

Представитель Литвы также заявил во время встречи, что первая миссия крупной международной организации в Россию после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года может быть использована Москвой в качестве пропаганды, чтобы показать, что ее международная изоляция ослабевает. Поделиться

Кроме того, сообщается, что главы Минфинов стран Северной Европы и Балтии, а также Польше направили письмо Георгиевой, чтобы изменить ее решение относительно РФ. В конце концов, им удалось это сделать.