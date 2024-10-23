Украина получила новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл

Украина получила 1,1 млрд долл. от Международного валютного фонда. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Украина получила транш от МВФ

Этот транш мы получили благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в объеме 15,6 млрд долларов. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Денис Шмигаль отметил, что средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

Шмигаль добавил, что правительство уже начинает совместную с МВФ работу над следующим раундом пересмотра программы финансирования.

Это уже третий транш МВФ с начала года. В марте Украина получила на 900 млн. долларов в марте и 2,2 млрд. долларов в июле. Общая сумма с начала года достигла 4,2 млрд. долларов. Еще один транш на 1,1 млрд долларов ожидается в декабре.

Что важно знать о программе сотрудничества с МВФ "Механизм расширенного финансирования"

31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: — срочное финансирование к победе в войне; послевоенное восстановление.

Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, находящейся в состоянии войны. За прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд. В мае 2024 года Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования. Поделиться

Напомним, что в июне 2024 года произошло выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.