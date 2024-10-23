Украина получила новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина получила новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл

Денис Шмыгаль
Украина получила новый транш от МВФ в размере 1,1 млрд долл
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Украина получила 1,1 млрд долл. от Международного валютного фонда. Средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Главные тезисы

  • Украина получила третий в этом году транш от МВФ в размере 1,1 млрд долларов для покрытия бюджетных расходов невоенного характера.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил важность этого транша и уже начал работу над следующим пересмотром программы финансирования.
  • Программа расширенного финансирования (EFF) МВФ для Украины составляет 15,6 миллиарда долларов, направленных на срочное финансирование и послевоенное восстановление.
  • Украина уже привлекла значительную сумму из этого пакета и готовится к следующему пересмотру программы в партнерстве с МВФ.

Украина получила транш от МВФ

Этот транш мы получили благодаря успешному пятому просмотру программы EFF в объеме 15,6 млрд долларов.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Денис Шмигаль отметил, что средства будут направлены на покрытие бюджетных расходов невоенного характера.

Шмигаль добавил, что правительство уже начинает совместную с МВФ работу над следующим раундом пересмотра программы финансирования.

Это уже третий транш МВФ с начала года. В марте Украина получила на 900 млн. долларов в марте и 2,2 млрд. долларов в июле. Общая сумма с начала года достигла 4,2 млрд. долларов. Еще один транш на 1,1 млрд долларов ожидается в декабре.

Что важно знать о программе сотрудничества с МВФ "Механизм расширенного финансирования"

31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: — срочное финансирование к победе в войне; послевоенное восстановление.

Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, находящейся в состоянии войны. За прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд. В мае 2024 года Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования.

Напомним, что в июне 2024 года произошло выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

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