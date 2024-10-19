МВФ согласовал новый транш для Украины ― куда направят деньги

После завершения пятого обзора программы расширенного финансирования (EFF) МВФ сообщает о выделении 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета.

Что известно о новом транше МВФ

Руководство Фонда обращает внимание на то, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF — высоким, несмотря на сложные условия.

На этом фоне указано, что официальному Киеву удалось успешно выполнить все количественные критерии эффективности к концу июня, а также завершить четыре структурных контрольных показателя.

Для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо поддерживать постоянный импульс реформ, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное поступление внешней помощи, — добавили в МВФ. Поделиться

Кроме того, сообщается, что при пересмотре удалось оптимизировать график траншей на следующий год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.

Что важно знать о программе сотрудничества с МВФ "Механизм расширенного финансирования"

31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: срочное финансирование победы в войне; послевоенное восстановление.

Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, которая находится в состоянии войны. За прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд. В мае 2024 года Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования. Поделиться

Напомним, что в июне 2024 года состоялось выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.