МВФ согласовал новый транш для Украины ― куда направят деньги
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Экономика
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МВФ согласовал новый транш для Украины ― куда направят деньги

МВФ
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Источник:  МВФ

После завершения пятого обзора программы расширенного финансирования (EFF) МВФ сообщает о выделении 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета.

Главные тезисы

  • Украина успешно выполнила все количественные критерии эффективности программы EFF.
  • Программа расширенного финансирования EFF стремится обеспечить макроэкономическую стабильность и поддержать внутренние доходы страны.
  • Украина уже привлекла около 4,5 млрд. долларов из общей суммы 15,6 млрд. долларов по программе EFF.

Что известно о новом транше МВФ

Руководство Фонда обращает внимание на то, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF — высоким, несмотря на сложные условия.

На этом фоне указано, что официальному Киеву удалось успешно выполнить все количественные критерии эффективности к концу июня, а также завершить четыре структурных контрольных показателя.

Для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости государственных финансов и долговых обязательств, а также для усиления институциональных реформ необходимо поддерживать постоянный импульс реформ, активизировать мобилизацию внутренних доходов и обеспечить своевременное поступление внешней помощи, — добавили в МВФ.

Кроме того, сообщается, что при пересмотре удалось оптимизировать график траншей на следующий год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.

Что важно знать о программе сотрудничества с МВФ "Механизм расширенного финансирования"

31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: срочное финансирование победы в войне; послевоенное восстановление.

Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, которая находится в состоянии войны. За прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд. В мае 2024 года Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования.

Напомним, что в июне 2024 года состоялось выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.

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