МВФ согласовал новый транш для Украины ― куда направят деньги

После завершения пятого обзора программы расширенного финансирования (EFF) МВФ сообщает о выделении 1,1 миллиарда долларов для Украины, которые будут направлены на поддержку бюджета.
Главные тезисы
- Украина успешно выполнила все количественные критерии эффективности программы EFF.
- Программа расширенного финансирования EFF стремится обеспечить макроэкономическую стабильность и поддержать внутренние доходы страны.
- Украина уже привлекла около 4,5 млрд. долларов из общей суммы 15,6 млрд. долларов по программе EFF.
Что известно о новом транше МВФ
Руководство Фонда обращает внимание на то, что экономика Украины остается устойчивой, а выполнение программы EFF — высоким, несмотря на сложные условия.
На этом фоне указано, что официальному Киеву удалось успешно выполнить все количественные критерии эффективности к концу июня, а также завершить четыре структурных контрольных показателя.
Кроме того, сообщается, что при пересмотре удалось оптимизировать график траншей на следующий год, благодаря чему в государственный бюджет привлекут больше ресурсов.
Что важно знать о программе сотрудничества с МВФ "Механизм расширенного финансирования"
31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).
В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.
Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: срочное финансирование победы в войне; послевоенное восстановление.
Напомним, что в июне 2024 года состоялось выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.
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