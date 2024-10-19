МВФ узгодив новий транш для України ― куди спрямують кошти
Категорія
Економіка
Дата публікації

МВФ узгодив новий транш для України ― куди спрямують кошти

МВФ
Джерело:  МВФ

Після завершення п'ятого огляду програми розширеного фінансування (EFF) МВФ повідомляє про виділення 1,1 мільярда доларів для України, які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

Головні тези:

  • Україна успішно виконала всі кількісні критерії ефективності програми EFF.
  • Програма розширеного фінансування EFF має на меті забезпечити макроекономічну стабільність та підтримати внутрішні доходи країни.
  • Україна вже залучила близько 4,5 млрд доларів із загальної суми 15,6 млрд доларів за програмою EFF.

Що відомо про новий транш МВФ

Керівництво Фонду звертає увагу на те, що економіка України залишається стійкою, а виконання програми EFF — високим, попри складні умови.

На цьому тлі наголошується, що офіційному Києву вдалося успішно виконати всі кількісні критерії ефективності станом на кінець червня, а також завершити чотири структурні контрольні показники.

Для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення стійкості державних фінансів та боргових зобов'язань, а також для посилення інституційних реформ необхідно підтримувати постійний імпульс реформ, активізувати мобілізацію внутрішніх доходів та забезпечити своєчасне надходження зовнішньої допомоги, додали в МВФ.

Окрім того, наголошується, що під час перегляду вдалося оптимізувати графік траншів на наступний рік, завдяки чому до державного бюджету залучать більше ресурсів.

Що важливо знати про програму співпраці з МВФ “Механізм розширеного фінансування”

31 березня Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічну програму розширеного фінансування за механізмом розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) .

У Фонді наголошують, що йдеться про кредит у розмірі 15,6 мільярда доларів для України.

Як уже згадувалося раніше, програма складається з двох частин: термінове фінансування до перемоги у війні; післявоєнна відбудова.

Ця позика є першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка перебуває в стані війни. За минулий, 2023-й рік Україна залучила вже близько 4,5 млрд доларів з цих 15,6 млрд. У травні 2024 року Україна і МВФ розпочали переговори про четвертий перегляд програми розширеного фінансування.

Нагадуємо, що в червні 2024 року відбулося виділення Україні нового траншу у розмірі 2,2 мільярда доларів.

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