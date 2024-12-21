МВФ схвалив новий масштабний транш для України

Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України та схвалила виділення нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів.

Що відомо про нове рішення МВФ щодо України

З коментарем з цього приводу виступив главу Мінфіну України Сергій Марченко.

Останній заявив, що за результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом.

Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США. Сергій Марченко Глава Мінфіну України

Команда Фонду звертає увагу на те, що українська економіка демонструє стійкість та стабільність навіть на тлі війни.

Окрім того, наголошується, що усі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники, заплановані на кінець вересня, були виконані.

Україні важливо не втрачати темп

У МВФ також дали зрозуміти, що Україна повинна зберегти темпи реформ, зокрема у сфері мобілізації внутрішніх доходів, насамперед для макроекономічної стабільності та відновлення фіскальної стійкості.

Успіхи Києва на цьому шляху вже прокоментувала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

За її словами, українська економіка залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств і компаній до адаптації.

Попри це, що важливо розуміти, ризики зростають через удари по енергетичній інфраструктурі та напруження на ринку праці.

Планування на випадок непередбачуваних обставин має ключове значення для своєчасного реагування, — наголосила Крісталіна Георгієва. Поширити

Вона також дала зрозуміти, що суворе виконання ухваленого держбюджету-2025 матиме ключове значення для подальшої стабільності економіки.