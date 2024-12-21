МВФ одобрил новый масштабный транш для Украины

Международный валютный фонд завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов.
Главные тезисы
- Новый транш от МВФ составляет 1,1 млрд. долларов, что станет мощной поддержкой для Украины.
- МВФ заявил об устойчивости украинской экономики и важности сохранения темпа реформ для макроэкономической стабильности.
Что известно о новом решении МВФ по Украине
С комментарием по этому поводу выступил глава Минфина Украины Сергей Марченко.
Последний заявил, что по результату успешного пересмотра Украина получит транш в размере около 1,1 млрд долларов США уже в ближайшее время.
Команда Фонда обращает внимание на то, что украинская экономика демонстрирует устойчивость и стабильность даже на фоне войны.
Кроме того, сообщается, что все количественные критерии эффективности и структурные контрольные показатели, запланированные на конец сентября, были выполнены.
Украине важно не терять темп
В МВФ также дали понять, что Украина должна сохранить темпы реформ, в частности в сфере мобилизации внутренних доходов, в первую очередь, для макроэкономической стабильности и восстановления фискальной устойчивости.
Успехи Киева на этом пути уже прокомментировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По ее словам, украинская экономика остается устойчивой, что отражает способность домохозяйств и компаний адаптироваться.
Несмотря на это, важно понимать, риски растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре и напряжения на рынке труда.
Она также дала понять, что строгое исполнение принятого госбюджета-2025 будет иметь ключевое значение для дальнейшей стабильности экономики.
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