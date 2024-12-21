МВФ одобрил новый масштабный транш для Украины

Международный валютный фонд завершил шестой пересмотр программы расширенного финансирования для Украины и одобрил выделение нового транша в размере 1,1 млрд долларов.

Что известно о новом решении МВФ по Украине

С комментарием по этому поводу выступил глава Минфина Украины Сергей Марченко.

Последний заявил, что по результату успешного пересмотра Украина получит транш в размере около 1,1 млрд долларов США уже в ближайшее время.

Таким образом, финансирование от МВФ в текущем году составит почти 5,4 млрд долларов США, а общая сумма выплат по программе EFF составит 9,8 млрд долларов США. Сергей Марченко Глава Минфина Украины

Команда Фонда обращает внимание на то, что украинская экономика демонстрирует устойчивость и стабильность даже на фоне войны.

Кроме того, сообщается, что все количественные критерии эффективности и структурные контрольные показатели, запланированные на конец сентября, были выполнены.

Украине важно не терять темп

В МВФ также дали понять, что Украина должна сохранить темпы реформ, в частности в сфере мобилизации внутренних доходов, в первую очередь, для макроэкономической стабильности и восстановления фискальной устойчивости.

Успехи Киева на этом пути уже прокомментировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, украинская экономика остается устойчивой, что отражает способность домохозяйств и компаний адаптироваться.

Несмотря на это, важно понимать, риски растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре и напряжения на рынке труда.

Планирование на случай непредвиденных обстоятельств имеет ключевое значение для своевременного реагирования, — подчеркнула Кристалина Георгиева. Поделиться

Она также дала понять, что строгое исполнение принятого госбюджета-2025 будет иметь ключевое значение для дальнейшей стабильности экономики.