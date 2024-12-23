Украина получила новый транш от МВФ в 1,1 млрд дол. Куда направят средства

Украина получила шестой транш в размере 1,1 млрд долларов по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

Куда направят средства нового транша от МФВ

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, эти средства уже зачислены на счета Украины и будут использованы для финансирования критических бюджетных нужд.

В рамках этой программы Украина получила от МВФ 9,8 млрд долларов.

Что важно знать о программе сотрудничества с МВФ "Механизм расширенного финансирования"

31 марта Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетнюю программу расширенного финансирования по механизму расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

В Фонде отмечают, что речь идет о кредите в размере 15,6 миллиарда долларов для Украины.

Как уже упоминалось ранее, программа состоит из двух частей: срочное финансирование победы в войне; послевоенное восстановление.

Этот заем является первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, находящейся в состоянии войны. За прошлый, 2023 год Украина привлекла уже около 4,5 млрд долларов из этих 15,6 млрд. В мае 2024 года Украина и МВФ начали переговоры о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования.

Напомним, что в июне 2024 года произошло выделение Украине нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов.