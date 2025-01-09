Маск хочет отстранить Стармера от должности премьера Британии — что происходит

Американский миллиардер Илон Маск провел частные обсуждения по поводу возможного устранения премьер-министра Великобритании Кира Стармера до следующих выборов.

У Маска еще раз появились бессмысленные идеи относительно западных лидеров

Как отмечает издание, Маск активно комментирует политику Великобритании. В частности, он требовал отставки Стармера и в прошлом месяце поддержал германскую ультраправую партию накануне февральских выборов.

В материале говорится, что Маск рассматривал варианты дестабилизации лейбористского правительства и искал пути поддержки альтернативных политических движений в Британии. Эти действия могли быть направлены на смену власти в стране.

Комментарии Маска по поводу этой ситуации на момент публикации получить не удалось.

Он считает, что сама западная цивилизация находится под угрозой, передает слова одного из источников Financial Times. Поделиться

Кроме того, Маск ранее критиковал Стармера за якобы неспособность привлечь к ответственности преступников, изнасиловавших молодых девушек, в период, когда тот занимал должность главного прокурора (2008–2013 годы).

Маск продолжает издеваться над западными лидерами

Странный комментарий Илона Маска, являющийся членом команды будущего президента США Дональда Трампа, появился под твитом Джастина Трюдо.

В нем канадский лидер категорически отверг вероятность присоединения своей страны к Соединенным Штатам, о чем активно говорит избранный президент Дональд Трамп. Поделиться

Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-й штат" и Трюдо как "губернатор штата".