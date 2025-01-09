Американский миллиардер Илон Маск провел частные обсуждения по поводу возможного устранения премьер-министра Великобритании Кира Стармера до следующих выборов.
Главные тезисы
- Илон Маск провел обсуждение возможного устранения премьера Британии Кира Стармера до следующих выборов, что вызвало возмущение сообщества.
- Маск критиковал западных лидеров и искал пути поддержки альтернативных политических движений в Британии, что может повлиять на политическую ситуацию в стране.
- Действия Маска вызвали негодование не только в Британии, но и заставили защищать себя от насмешек и неуместных комментариев.
- Илон Маск выражал спорные взгляды на политический ландшафт, в частности, критиковал премьера за якобы несостоятельность решать неотложные вопросы.
- Насмешки и неуместные комментарии миллиардера вызывают возмущение и разочарование среди общественности и политических лидеров.
У Маска еще раз появились бессмысленные идеи относительно западных лидеров
Как отмечает издание, Маск активно комментирует политику Великобритании. В частности, он требовал отставки Стармера и в прошлом месяце поддержал германскую ультраправую партию накануне февральских выборов.
В материале говорится, что Маск рассматривал варианты дестабилизации лейбористского правительства и искал пути поддержки альтернативных политических движений в Британии. Эти действия могли быть направлены на смену власти в стране.
Комментарии Маска по поводу этой ситуации на момент публикации получить не удалось.
Кроме того, Маск ранее критиковал Стармера за якобы неспособность привлечь к ответственности преступников, изнасиловавших молодых девушек, в период, когда тот занимал должность главного прокурора (2008–2013 годы).
Маск продолжает издеваться над западными лидерами
Странный комментарий Илона Маска, являющийся членом команды будущего президента США Дональда Трампа, появился под твитом Джастина Трюдо.
Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-й штат" и Трюдо как "губернатор штата".
Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что неважно, что ты говоришь, — написал Илон Маск.
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