Маск публично обозвал "девочкой" премьера Канады Трюдо

Американский миллиардер Илон Маск публично попытался унизить канадского лидера Джастина Трюдо после того, как последний ответил на скандальные заявления Дональда Трампа.

Маск продолжает издеваться над западными лидерами

Странный комментарий Илона Маска, который является членом команды будущего президента США Дональда Трампа, появился под твитом Джастина Трюдо.

В нем канадский лидер категорически отверг вероятность присоединения своей страны к Соединенным Штатам, о чем активно говорит избранный президент Дональд Трамп.

Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-ом штате" и Трюдо как "губернаторе штата".

Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что неважно, что ты говоришь, — написал Илон Маск. Поделиться

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Что важно понимать, на фоне политического кризиса в Канаде Джастин Трюдо 6 января объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии.

Более того, после избрания преемника он сложит полномочия главы правительства.

Трамп не скрывает своих намерений касательно Канады

8 января новоизбранный президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал "включить" Канаду в состав США как 51-й штат.

Кроме того, неожиданно для всех он опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопросы торговли и иммиграции.

После этих громких заявлений начались переговоры Трюдо и Трампа, во время которых республиканец много раз, как бы в шутку, называл Канаду "51 штат США".

По словам Джастина Трюдо, то, о чем мечтает Трамп, никогда не произойдет.