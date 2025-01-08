Маск публічно обізвав "дівчинкою" прем'єра Канади Трюдо

Американський мільярдер Ілон Маск публічно спробував принизити канадського лідера Джастіна Трюдо після того, як останній відповів на скандальні заяви Дональда Трампа.
Головні тези:
- Ілон Маск спровокував скандал, назвавши Трюдо “дівчинкою” та “губернатором".
- Дональд Трамп не приховує своїх загарбницьких планів щодо Канади.
Маск продовжує знущатися над західними лідерами
Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.
У ньому канадський лідер категорично відкинув ймовірність приєднання своєї країни до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп.
Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".
Що важливо розуміти, на тлі політичної кризи у Канаді Джастін Трюдо 6 січня оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.
Ба більше, після обрання наступника він складе повноваження очільника уряду.
Трамп не приховує свої наміри щодо Канади
8 січня новообраний президент США Дональд Трамп вкотре закликав “включити” Канаду до складу США як 51-й штат.
Окрім того, несподівано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.
Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп пригрозив ввести 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.
Після цих гучних заяв розпочалися перемовини Трюдо й Трампа, під час яких республіканець багато разів, начебто жартома, називав Канаду "51 штат США".
За словами Джастіна Трюдо, те, про що мріє Трамп, ніколи не станеться.
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