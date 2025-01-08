Маск публічно обізвав "дівчинкою" прем'єра Канади Трюдо

Американський мільярдер Ілон Маск публічно спробував принизити канадського лідера Джастіна Трюдо після того, як останній відповів на скандальні заяви Дональда Трампа.

Маск продовжує знущатися над західними лідерами

Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.

У ньому канадський лідер категорично відкинув ймовірність приєднання своєї країни до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп.

Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".

Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш, — написав Ілон Маск. Поширити

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Що важливо розуміти, на тлі політичної кризи у Канаді Джастін Трюдо 6 січня оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії.

Ба більше, після обрання наступника він складе повноваження очільника уряду.

Трамп не приховує свої наміри щодо Канади

8 січня новообраний президент США Дональд Трамп вкотре закликав “включити” Канаду до складу США як 51-й штат.

Окрім того, несподівано для всіх він опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

pic.twitter.com/5E6vdfnxfY — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2025

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп пригрозив ввести 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Після цих гучних заяв розпочалися перемовини Трюдо й Трампа, під час яких республіканець багато разів, начебто жартома, називав Канаду "51 штат США".

За словами Джастіна Трюдо, те, про що мріє Трамп, ніколи не станеться.