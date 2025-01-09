Маск хоче усунути Стармера з посади премʼєра Британії — що відбувається

У Маска вкотре зʼявилися безглузді ідеї щодо західних лідерів

Як зазначає видання, Маск активно коментує політику Великої Британії. Зокрема, він вимагав відставки Стармера і минулого місяця підтримав німецьку ультраправу партію напередодні лютневих виборів.

У матеріалі зазначається, що Маск розглядав варіанти дестабілізації лейбористського уряду та шукав шляхи підтримки альтернативних політичних рухів у Британії. Ці дії могли бути спрямовані на зміну влади в країні.

Коментарі Маска щодо цієї ситуації на момент публікації отримати не вдалося.

Він вважає, що сама західна цивілізація знаходиться під загрозою, — передає слова одного із джерел Financial Times. Поширити

Крім того, Маск раніше критикував Стармера за нібито неспроможність притягнути до відповідальності злочинців, які ґвалтували молодих дівчат, у період, коли той займав посаду головного прокурора (2008–2013 роки).

Маск продовжує знущатися з західних лідерів

Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.

У ньому канадський лідер категорично відкинув ймовірність приєднання своєї країни до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп. Поширити

Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".