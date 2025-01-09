Американський мільярдер Ілон Маск провів приватні обговорення щодо можливого усунення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до наступних виборів.
Головні тези:
- Ілон Маск провів обговорення щодо можливого усунення прем’єра Британії Кіра Стармера до наступних виборів, що викликало обурення спільноти.
- Маск критикував західних лідерів та шукав шляхи підтримки альтернативних політичних рухів у Британії, що може вплинути на політичну ситуацію в країні.
- Дії Маска викликали обурення не лише в Британії, а й змусили захищати себе від глузувань і недоречних коментарів.
- Ілон Маск висловлював спірні погляди на політичний ландшафт, зокрема критикував прем’єра за нібито неспроможність вирішувати нагальні питання.
- Глузування та недоречні коментарі мільярдера викликають обурення та розчарування серед громадськості та політичних лідерів.
У Маска вкотре зʼявилися безглузді ідеї щодо західних лідерів
Як зазначає видання, Маск активно коментує політику Великої Британії. Зокрема, він вимагав відставки Стармера і минулого місяця підтримав німецьку ультраправу партію напередодні лютневих виборів.
У матеріалі зазначається, що Маск розглядав варіанти дестабілізації лейбористського уряду та шукав шляхи підтримки альтернативних політичних рухів у Британії. Ці дії могли бути спрямовані на зміну влади в країні.
Коментарі Маска щодо цієї ситуації на момент публікації отримати не вдалося.
Крім того, Маск раніше критикував Стармера за нібито неспроможність притягнути до відповідальності злочинців, які ґвалтували молодих дівчат, у період, коли той займав посаду головного прокурора (2008–2013 роки).
Маск продовжує знущатися з західних лідерів
Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.
Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".
Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш, — написав Ілон Маск.
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