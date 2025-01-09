Маск хоче усунути Стармера з посади премʼєра Британії — що відбувається
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Маск хоче усунути Стармера з посади премʼєра Британії — що відбувається

Маск хоче усунути Стармера з посади премʼєра Британії — що відбувається
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Джерело:  Financial Times

Американський мільярдер Ілон Маск провів приватні обговорення щодо можливого усунення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до наступних виборів.

Головні тези:

  • Ілон Маск провів обговорення щодо можливого усунення прем’єра Британії Кіра Стармера до наступних виборів, що викликало обурення спільноти.
  • Маск критикував західних лідерів та шукав шляхи підтримки альтернативних політичних рухів у Британії, що може вплинути на політичну ситуацію в країні.
  • Дії Маска викликали обурення не лише в Британії, а й змусили захищати себе від глузувань і недоречних коментарів.
  • Ілон Маск висловлював спірні погляди на політичний ландшафт, зокрема критикував прем’єра за нібито неспроможність вирішувати нагальні питання.
  • Глузування та недоречні коментарі мільярдера викликають обурення та розчарування серед громадськості та політичних лідерів.

У Маска вкотре зʼявилися безглузді ідеї щодо західних лідерів

Як зазначає видання, Маск активно коментує політику Великої Британії. Зокрема, він вимагав відставки Стармера і минулого місяця підтримав німецьку ультраправу партію напередодні лютневих виборів.

У матеріалі зазначається, що Маск розглядав варіанти дестабілізації лейбористського уряду та шукав шляхи підтримки альтернативних політичних рухів у Британії. Ці дії могли бути спрямовані на зміну влади в країні.

Коментарі Маска щодо цієї ситуації на момент публікації отримати не вдалося.

Він вважає, що сама західна цивілізація знаходиться під загрозою, — передає слова одного із джерел Financial Times.

Крім того, Маск раніше критикував Стармера за нібито неспроможність притягнути до відповідальності злочинців, які ґвалтували молодих дівчат, у період, коли той займав посаду головного прокурора (2008–2013 роки).

Маск продовжує знущатися з західних лідерів

Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.

У ньому канадський лідер категорично відкинув ймовірність приєднання своєї країни до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп.

Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".

Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш, — написав Ілон Маск.

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