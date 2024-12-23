На переконання американського мільярдера Ілона Маска, штучний інтелект перевершить інтелект будь-якої окремо взятої людини, а згодом всіх людей на планеті, набагато раніше, ніж очікувалось.

Коли ШІ почне перевершувати людський інтелект

За прогнозами власника корпорацій Tesla та SpaceX, який також розвиває власні численні стартапи з використання ШІ, штучний інтелект вже до кінця 2025 року перевершить інтелект будь-якої людини на планеті, а 2027-2028 році — можливо інтелект всього людства.

При цьому ШІ перевершить інтелект усіх людей разом узятих до 2030 року.

Імовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить ~100%, — заявляє Маск. Поширити

It is increasingly likely that AI will superset the intelligence of any single human by the end of 2025 and maybe all humans by 2027/2028.



Probability that AI exceeds the intelligence of all humans combined by 2030 is ~100%. — Elon Musk (@elonmusk) December 23, 2024

Що відомо про спроби Маска сповільний стрімкий розвиток ШІ

Маск колись був одним з засновників OpenAi, що вразили світ власною розробкою ChatGPT.

Але вже у 2018-му був змушений покинути раду директорів через конфлікт інтересів.

При цьому мільярдер неодноразово заявляв про небезпеки, які становить собою ШІ, і разом зі співзасновником Apple Стівом Возняком був серед тисячі технологічних експертів, які закликали призупинити розробку ШІ, щоб він не становив ризику для людства.

Причому торік Маск створив нову компанію X.AI Corp для роботи в галузі штучного інтелекту.

Першою їхньою розробкою став розмовний чат-бот AI Grok, який видає відповіді на текстові запити трохи швидше, ніж ChatGPT 4o, вміє генерувати картинки високої якості та працювати з кодом.