Вперше в історії окрім традиційної трійки рефері боксерський поєдинок оцінюватиме штучний інтелект, і не якийсь там, а бій реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.
Головні тези:
- Суддівство у боксі стає революційним: бій-реванші Усика проти Ф'юрі вперше оцінюватиме штучний інтелект.
- AI-суддя аналізуватиме раунди за параметрами агресії, точності ударів, сили впливу та захисту, але не матиме прямого впливу на результати поєдинку.
- Впровадження штучного інтелекту може забезпечити об'єктивність та прозорість у спортивних судженнях, підвищуючи довіру до суддівства в боксі.
Що відомо про участь ШІ у суддівстві бою-реваншу Усика проти Ф’юрі
Відомо, що залучення системи штучного інтелекту AI-суддя відбулось за ініціативою керівника федерації боксу Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейха.
Сам AI-суддя безпосередньо не впливатиме на офіційні результати поєдинку, однак проводитиме аналіз кожного раунду за параметрами:
Агресія: активність бійців у рингу.
Точність ударів: кількість влучних ударів.
Сила впливу: оцінка потужності атак.
Захист: ефективність уникнення ударів.
Результати його оцінки будуть представлені вже після бою. При цьому глядачі зможуть порівняти результати оцінки ШІ та традиційної трійки суддів.
У боксі постійно лунає критика стосовно суперечливих суддівських рішень.
Впровадження AI може стати революцією у світі боксу, демонструючи, як технології можуть забезпечити об'єктивність і прозорість у спорту.
Що відомо напередодні бою-реваншу Усика проти Ф’юрі
Команди українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі сперечаються щодо призначення нового третього судді у бою-реванші.
Зазначається, що менеджер “Циганського короля” Френк Воррен пропонує вирішити питання шляхом підкидання монетки.
За його словами, під час обрання нового третього судді команди боксерів будуть покладатись на здоровий глузд.
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