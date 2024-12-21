ШІ довірили суддівство у бою-реванші Усика проти Ф'юрі
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Спорт
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ШІ довірили суддівство у бою-реванші Усика проти Ф'юрі

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Джерело:  Українська правда

Вперше в історії окрім традиційної трійки рефері боксерський поєдинок оцінюватиме штучний інтелект, і не якийсь там, а бій реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. 

Головні тези:

  • Суддівство у боксі стає революційним: бій-реванші Усика проти Ф'юрі вперше оцінюватиме штучний інтелект.
  • AI-суддя аналізуватиме раунди за параметрами агресії, точності ударів, сили впливу та захисту, але не матиме прямого впливу на результати поєдинку.
  • Впровадження штучного інтелекту може забезпечити об'єктивність та прозорість у спортивних судженнях, підвищуючи довіру до суддівства в боксі.

Що відомо про участь ШІ у суддівстві бою-реваншу Усика проти Ф’юрі

Відомо, що залучення системи штучного інтелекту AI-суддя відбулось за ініціативою керівника федерації боксу Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейха.

Сам AI-суддя безпосередньо не впливатиме на офіційні результати поєдинку, однак проводитиме аналіз кожного раунду за параметрами:

  • Агресія: активність бійців у рингу.

  • Точність ударів: кількість влучних ударів.

  • Сила впливу: оцінка потужності атак.

  • Захист: ефективність уникнення ударів.

Результати його оцінки будуть представлені вже після бою. При цьому глядачі зможуть порівняти результати оцінки ШІ та традиційної трійки суддів.

У боксі постійно лунає критика стосовно суперечливих суддівських рішень.

Впровадження AI може стати революцією у світі боксу, демонструючи, як технології можуть забезпечити об'єктивність і прозорість у спорту.

https://x.com/Turki_alalshikh/status/1869879751768195218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1869879751768195218%7Ctwgr%5E0a967d0ca305d20dae81c55b38f4f4e137b6768c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fukr%2Fboxing%2Fusik-fyuri-2%2Frevolyuciya-u-boksi-yak-shtuchniy-intelekt-ocinyuvatime-biy-usik-f-yuri-2-1020873%2F

Що відомо напередодні бою-реваншу Усика проти Ф’юрі

Команди українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Ф'юрі сперечаються щодо призначення нового третього судді у бою-реванші. 

Зазначається, що менеджер “Циганського короля” Френк Воррен пропонує вирішити питання шляхом підкидання монетки.

За його словами, під час обрання нового третього судді команди боксерів будуть покладатись на здоровий глузд.

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