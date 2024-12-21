Впервые в истории, кроме традиционной тройки, рефери боксерский поединок будет оценивать искусственный интеллект, и не какой-то там, а бой реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Что известно об участии ИИ в судействе боя-реванша Усика против Фьюри

Известно, что привлечение системы искусственного интеллекта AI-судья прошло по инициативе руководителя федерации бокса Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха.

Сам AI-судья не будет непосредственно влиять на официальные результаты поединка, однако будет проводить анализ каждого раунда по параметрам:

Агрессия: активность бойцов в ринге.

Точность ударов: количество точных ударов.

Сила воздействия: оценка мощности атак.

Защита: эффективность избегания ударов.

Результаты его оценки будут представлены после боя. При этом зрители смогут сравнить результаты оценки ИИ и традиционной тройки судей.

В боксе постоянно звучит критика по поводу противоречивых судейских решений.

Внедрение AI может стать революцией в мире бокса, показывая, как технологии могут обеспечить объективность и прозрачность в спорте.

https://x.com/Turki_alalshikh/status/1869879751768195218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1869879751768195218%7Ctwgr%5E0a967d0ca305d20dae81c55b38f4f4e137b6768c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fchampion.com.ua%2Fukr%2Fboxing%2Fusik-fyuri-2%2Frevolyuciya-u-boksi-yak-shtuchniy-intelekt-ocinyuvatime-biy-usik-f-yuri-2-1020873%2F

Что известно накануне боя-реванша Усика против Фьюри

Команды украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри спорят о назначении нового третьего судьи в бою-реванше.

Отмечается, что менеджер Цыганского короля Фрэнк Уоррен предлагает решить вопрос путем подбрасывания монетки.

По его словам, во время избрания нового третьего судьи команды боксеров будут полагаться на здравый смысл.