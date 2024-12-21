Впервые в истории, кроме традиционной тройки, рефери боксерский поединок будет оценивать искусственный интеллект, и не какой-то там, а бой реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Главные тезисы
- В бое-реванше Усика и Фьюри впервые в истории бокса будет использоваться искусственный интеллект для судейства.
- AI-судья анализирует параметры агрессии, точности ударов, силы воздействия и защиты, но не оказывает влияния на результаты боя.
- Привлечение ИИ обещает повысить объективность и прозрачность в спортивных суждениях, что может сократить противоречивые судейские решения.
Что известно об участии ИИ в судействе боя-реванша Усика против Фьюри
Известно, что привлечение системы искусственного интеллекта AI-судья прошло по инициативе руководителя федерации бокса Саудовской Аравии Турки Аль-Шейха.
Сам AI-судья не будет непосредственно влиять на официальные результаты поединка, однако будет проводить анализ каждого раунда по параметрам:
Агрессия: активность бойцов в ринге.
Точность ударов: количество точных ударов.
Сила воздействия: оценка мощности атак.
Защита: эффективность избегания ударов.
Результаты его оценки будут представлены после боя. При этом зрители смогут сравнить результаты оценки ИИ и традиционной тройки судей.
В боксе постоянно звучит критика по поводу противоречивых судейских решений.
Внедрение AI может стать революцией в мире бокса, показывая, как технологии могут обеспечить объективность и прозрачность в спорте.
Что известно накануне боя-реванша Усика против Фьюри
Команды украинского боксера Александра Усика и британца Тайсона Фьюри спорят о назначении нового третьего судьи в бою-реванше.
Отмечается, что менеджер Цыганского короля Фрэнк Уоррен предлагает решить вопрос путем подбрасывания монетки.
По его словам, во время избрания нового третьего судьи команды боксеров будут полагаться на здравый смысл.
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