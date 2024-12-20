Усик и Фьюри провели традиционное взвешивание перед боем-реваншем — видео

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели взвешивание накануне реванша за чемпионство мира в тяжелом весе, который состоится 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Усик оказался на 25 кг легче Фьюри

Фьюри оказался значительно тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика — почти 25 кг разницы между будущими соперниками.

Для Усика вес стал рекордным в карьере: на 1.3 кг увеличил свой показатель от первого боя против эксчемпиона WBC в мае. Поделиться

Набрал вес и Фьюри — по сравнению с предыдущим поединком сразу на 8.6 кг.

👑 𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐄 𝐒𝐋𝐄𝐄𝐏...@usykaa & @tyson_fury lock eyes one last time before fight night 👀#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/wPwldvbcJt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2024

Между спортсменами также произошло заключительное сражение взглядов, которое на этот раз продлилось считанные секунды, прежде чем отвернулся Фьюри. После пресс-конференции накануне боксеры не отводили взгляд в течение 10 минут.

Усик и Фьюри

Усик и Фьюри вторично сойдутся в ринге 21 декабря. На кону будет стоять звание объединенного чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO.

Первый бой украинец выиграл раздельным решением судей, нанеся Фьюри дебютное профессиональное поражение и прервав беспроигрышную серию соперника из 35 поединков. Поделиться

Зеленский пожелал Усику победы

Президент Владимир Зеленский во время видеозвонка пожелал чемпиону мира, украинскому боксеру Александру Усику победы в бое-реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

В любом случае, мы за тебя держим кулаки. Очень хочется победы для Украины и каждая твоя победа дает настроение, заряжает украинцев. Все мы большие фанаты твоего таланта, храбрости, крепости и твоего успеха. Все украинцы полностью на твоей стороне.

Он также шутя просил Усика не забывать о том, что Великобритания — наш партнер.