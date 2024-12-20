Усик и Фьюри провели традиционное взвешивание перед боем-реваншем — видео
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Усик и Фьюри провели традиционное взвешивание перед боем-реваншем — видео

Усик
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Источник:  Суспільне. Спорт

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели взвешивание накануне реванша за чемпионство мира в тяжелом весе, который состоится 21 декабря в саудовском Эр-Рияде.

Главные тезисы

  • Усик и Фьюри провели взвешивание перед реваншем за чемпионство мира в тяжелом весе, где украинец оказался на 25 кг легче британца.
  • Изменения в весе спортсменов: Усик наращивал вес к бою, в то время как Фьюри значительно увеличил свои показатели.
  • Соперники сойдутся в ринге 21 декабря за звание объединенного чемпиона WBA, WBC и WBO.

Усик оказался на 25 кг легче Фьюри

Фьюри оказался значительно тяжелее украинца: 127.4 кг у британца против 102.5 кг у Усика — почти 25 кг разницы между будущими соперниками.

Для Усика вес стал рекордным в карьере: на 1.3 кг увеличил свой показатель от первого боя против эксчемпиона WBC в мае.

Набрал вес и Фьюри — по сравнению с предыдущим поединком сразу на 8.6 кг.

Между спортсменами также произошло заключительное сражение взглядов, которое на этот раз продлилось считанные секунды, прежде чем отвернулся Фьюри. После пресс-конференции накануне боксеры не отводили взгляд в течение 10 минут.

Усик и Фьюри

Усик и Фьюри вторично сойдутся в ринге 21 декабря. На кону будет стоять звание объединенного чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO.

Первый бой украинец выиграл раздельным решением судей, нанеся Фьюри дебютное профессиональное поражение и прервав беспроигрышную серию соперника из 35 поединков.

Зеленский пожелал Усику победы

Президент Владимир Зеленский во время видеозвонка пожелал чемпиону мира, украинскому боксеру Александру Усику победы в бое-реванше с британцем Тайсоном Фьюри.

В любом случае, мы за тебя держим кулаки. Очень хочется победы для Украины и каждая твоя победа дает настроение, заряжает украинцев. Все мы большие фанаты твоего таланта, храбрости, крепости и твоего успеха. Все украинцы полностью на твоей стороне.

Он также шутя просил Усика не забывать о том, что Великобритания — наш партнер.

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