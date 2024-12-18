Реванш Усика и Фьюри. Боксеры эффектно появились на церемонии встречи — видео
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Реванш Усика и Фьюри. Боксеры эффектно появились на церемонии встречи — видео

Реванш Усика и Фьюри. Боксеры эффектно появились на церемонии встречи — видео
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Источник:  online.ua

Александр Усик и Тайсон Фьюри прибыли на поединок-реванш за звание объединенного чемпиона мира в сверхтяжелом весе в саудовском Эр-Рияде. Это одно из первых медиамер перед вторым боем украинца и британца.

Главные тезисы

  • Усик и Фьюри эффектно появились на церемонии встречи перед реванш-поединком за титул объединенного чемпиона мира в тяжелом весе.
  • Украинец планирует победу в бою и отмечает, что с Фьюри они пишут общую историю тяжелого веса, которую запомнят даже десятки лет спустя.
  • По сравнению с первым поединком распределение призового фонда в пользу Усика выросло до 60%, что составляет 114 миллионов долларов, в то время как Фьюри получит 76 миллионов долларов.
  • Бой-реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря в саудовском Рияде на Kingdom Arena, где боксеры встречались в мае.

Как прошла церемония прибытия Усика и Фьюри

Все боксеры после представления выходили из огромного самолета, проходили мимо своеобразного коридора, а затем отвечали на вопросы ведущих.

Александр Усик появился на публике в стильном костюме вместе со своей командой. Боксер рассказал, что его костюм создала украинская дизайнер Эльвира Гасанова.

Образ состоит из фиолетового костюма и меховой накидки, на которой вышит изображение тигра. Один глаз у животного желтый, а другой голубой — это символизм, указывающий на цвета украинского флага.

Мой план — такой же. Мы с Фьюри знаем друг друга, потому что смотрим бои, боксировали в первом поединке. Мы с Тайсоном пишем историю. Через 10-15 лет люди будут вспоминать два поединка Усика и Фьюри. Это будет большое сражение. Я чувствую себя хорошо. Что я чувствую? Чувствую, что победю, — сказал Усик ведущим церемонии.

Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в саудовском Рияде на Kingdom Arena, где они уже встречались в мае.

Сколько получат за бой-реванш Усик и Фьюри

Как отмечается, общий призовой фонд боя составляет 190 миллионов долларов, которые будут распределены в соотношении 60% в пользу Усика и 40% для Фьюри.

Таким образом, Александр Усик получит 114 миллионов долларов, а Тайсон Фьюри — 76 миллионов. Эти суммы гарантированы и не зависят от продаж платных трансляций (PPV).

Для сравнения, в первом поединке, который выиграл Усик раздельным решением судей, распределение гонораров было в пользу Фьюри — 70% против 30%. Тогда британец заработал 105 миллионов долларов, а украинец — 45 миллионов.

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