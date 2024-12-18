Реванш Усика и Фьюри. Боксеры эффектно появились на церемонии встречи — видео

Александр Усик и Тайсон Фьюри прибыли на поединок-реванш за звание объединенного чемпиона мира в сверхтяжелом весе в саудовском Эр-Рияде. Это одно из первых медиамер перед вторым боем украинца и британца.

Как прошла церемония прибытия Усика и Фьюри

Все боксеры после представления выходили из огромного самолета, проходили мимо своеобразного коридора, а затем отвечали на вопросы ведущих.

The Aura of Usyk ⚡#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/9hwFgLozmF — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024

Александр Усик появился на публике в стильном костюме вместе со своей командой. Боксер рассказал, что его костюм создала украинская дизайнер Эльвира Гасанова.

Образ состоит из фиолетового костюма и меховой накидки, на которой вышит изображение тигра. Один глаз у животного желтый, а другой голубой — это символизм, указывающий на цвета украинского флага.

Мой план — такой же. Мы с Фьюри знаем друг друга, потому что смотрим бои, боксировали в первом поединке. Мы с Тайсоном пишем историю. Через 10-15 лет люди будут вспоминать два поединка Усика и Фьюри. Это будет большое сражение. Я чувствую себя хорошо. Что я чувствую? Чувствую, что победю, — сказал Усик ведущим церемонии. Поделиться

Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в саудовском Рияде на Kingdom Arena, где они уже встречались в мае.

Сколько получат за бой-реванш Усик и Фьюри

Как отмечается, общий призовой фонд боя составляет 190 миллионов долларов, которые будут распределены в соотношении 60% в пользу Усика и 40% для Фьюри.

Таким образом, Александр Усик получит 114 миллионов долларов, а Тайсон Фьюри — 76 миллионов. Эти суммы гарантированы и не зависят от продаж платных трансляций (PPV).

Для сравнения, в первом поединке, который выиграл Усик раздельным решением судей, распределение гонораров было в пользу Фьюри — 70% против 30%. Тогда британец заработал 105 миллионов долларов, а украинец — 45 миллионов.