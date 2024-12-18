Реванш Усика и Фьюри. Боксеры эффектно появились на церемонии встречи — видео

Александр Усик и Тайсон Фьюри прибыли на поединок-реванш за звание объединенного чемпиона мира в сверхтяжелом весе в саудовском Эр-Рияде. Это одно из первых медиамер перед вторым боем украинца и британца.
Главные тезисы
- Усик и Фьюри эффектно появились на церемонии встречи перед реванш-поединком за титул объединенного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Украинец планирует победу в бою и отмечает, что с Фьюри они пишут общую историю тяжелого веса, которую запомнят даже десятки лет спустя.
- По сравнению с первым поединком распределение призового фонда в пользу Усика выросло до 60%, что составляет 114 миллионов долларов, в то время как Фьюри получит 76 миллионов долларов.
- Бой-реванш Усик-Фьюри запланирован на 21 декабря в саудовском Рияде на Kingdom Arena, где боксеры встречались в мае.
Как прошла церемония прибытия Усика и Фьюри
Все боксеры после представления выходили из огромного самолета, проходили мимо своеобразного коридора, а затем отвечали на вопросы ведущих.
The Aura of Usyk ⚡#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/9hwFgLozmF— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 17, 2024
Александр Усик появился на публике в стильном костюме вместе со своей командой. Боксер рассказал, что его костюм создала украинская дизайнер Эльвира Гасанова.
Образ состоит из фиолетового костюма и меховой накидки, на которой вышит изображение тигра. Один глаз у животного желтый, а другой голубой — это символизм, указывающий на цвета украинского флага.
Бой-реванш Усик-Фьюри состоится 21 декабря в саудовском Рияде на Kingdom Arena, где они уже встречались в мае.
Сколько получат за бой-реванш Усик и Фьюри
Как отмечается, общий призовой фонд боя составляет 190 миллионов долларов, которые будут распределены в соотношении 60% в пользу Усика и 40% для Фьюри.
Таким образом, Александр Усик получит 114 миллионов долларов, а Тайсон Фьюри — 76 миллионов. Эти суммы гарантированы и не зависят от продаж платных трансляций (PPV).
Для сравнения, в первом поединке, который выиграл Усик раздельным решением судей, распределение гонораров было в пользу Фьюри — 70% против 30%. Тогда британец заработал 105 миллионов долларов, а украинец — 45 миллионов.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-