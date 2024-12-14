Усик и Фьюри оказались фанатами одного футбольного клуба
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Усик и Фьюри оказались фанатами одного футбольного клуба

Александр Усик
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Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик назвал любимым футбольным клубом английскую команду Манчестер-Юнайтед, за которую также болеет его соперник в ближайшем бою-реванше Тайсон Фьюри.

Главные тезисы

  • Украинский боксер Олександр Усик и британец Тайсон Фьюри оказались фанатами футбольного клуба Манчестер Юнайтед.
  • Помимо бокса, Усик и Фьюри готовы поддерживать Манчестер Юнайтед в матче с Манчестер Сити, добавляя эмоциональную составляющую к их противостоянию

Усик и Фьюри являются фанами Манчестер Юнайтед

По словам Усика, если бы не предстоящий бой-реванш против Фьюри, он с удовольствием сходил бы на матч любимой команды вместе с Цыганским королем.

Будь у меня выбор, я бы поиграл за Манчестер Юнайтед. Это моя команда. 15 декабря будет их матч с Манчестером Сити. Фьюри — фанат МЮ, мы будем поддерживать команду. Думаю, Манчестер Юнайтед выигрывает, но у Манчестера Сити есть хорошие игроки и хороший тренер. Если бы не бой, мы могли бы с Тайсоном пойти в паб, выпить пива, а потом поиграть в гольф. Без проблем, — отметил украинский боксер-чемпион.

Усик назвал любимый футбольный клуб
Александр Усик

Оба боксера уже закончили свои тренировочные лагеря. Накануне Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию, где пройдет долгожданный реванш звезд хевивейта.

Между тем, дерби между Манчестер Юнайтед и Манчестер-Сити должно пройти 15 декабря.

Что известно о бое между Усиком и Фьюри

По словам промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна, главной интригой во время боя-реванша между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет именно способность Цыганского короля сохранять концентрацию.

Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам за предыдущий поединок.

Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.

По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.

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