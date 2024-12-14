Украинский боксер, чемпион хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO Александр Усик назвал любимым футбольным клубом английскую команду Манчестер-Юнайтед, за которую также болеет его соперник в ближайшем бою-реванше Тайсон Фьюри.
Главные тезисы
- Украинский боксер Олександр Усик и британец Тайсон Фьюри оказались фанатами футбольного клуба Манчестер Юнайтед.
- Помимо бокса, Усик и Фьюри готовы поддерживать Манчестер Юнайтед в матче с Манчестер Сити, добавляя эмоциональную составляющую к их противостоянию
Усик и Фьюри являются фанами Манчестер Юнайтед
По словам Усика, если бы не предстоящий бой-реванш против Фьюри, он с удовольствием сходил бы на матч любимой команды вместе с Цыганским королем.
Оба боксера уже закончили свои тренировочные лагеря. Накануне Александр Усик прибыл в Саудовскую Аравию, где пройдет долгожданный реванш звезд хевивейта.
Между тем, дерби между Манчестер Юнайтед и Манчестер-Сити должно пройти 15 декабря.
Что известно о бое между Усиком и Фьюри
По словам промоутера британского боксера Энтони Джошуа Эдди Хирна, главной интригой во время боя-реванша между украинским чемпионом хевивейта по версиям WBA, WBC и WBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри будет именно способность Цыганского короля сохранять концентрацию.
Украинский боксер чемпион хевивейта по версиям WBA, WBO, IBO и WBC Александр Усик заверил, что бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри больше понравится фанам за предыдущий поединок.
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри изменил стратегию в рамках подготовки к бою-реваншу с украинским чемпионом хевивейта по версиям WBC, WBA, WBO, IBO Александра Усика.
По информации журналиста Гарета Дэвиса, "Цыганский король" набрал дополнительные 5 кг веса, тогда как накануне первого боя с Усиком она составляла 118,8 кг.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-